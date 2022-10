Mia Khalifa se pone revelador bañador blanco y paraliza Instagram con su belleza

La ahora influencer Mia Khalifa se volvió tendencia en redes sociales luego de afirmar que ya no se dedica a vender contenidos para adultos, pero es muy popular en redes sociales. Ahora se volvió tendencia porque presumió sus curvas en una sesión de fotos desde una alberca con un bañador blanco con el que lució espectacular.

Como era de esperarse, rápidamente sus fans comentaron que lucía espectacular. Para completar su outfit, la guapa modelo llevó una rosa en la oreja y también una pulsera y un collar de oro, los cuales sin duda le van muy bien. Todas las postales fueron hechas desde una alberca y con muchas rosas blancas.

Sarah Joe Chamoun, conocida profesionalmente como Mia Khalifa, tiene 29 años y se volvió famosa en 2014 cuando comenzó a hacer videos para adultos; a los pocos meses se convirtió en la actriz más vista; sin embargo, su carrera terminó al año siguiente. En julio de 2016, expresó que su salida se debía principalmente a una profunda desilusión con la industria, "supongo que fue mi fase rebelde. No fue realmente para mí. Maduré un poco y traté de distanciarme de eso", dijo.

Siempre luce especular. Foto: Instagram.

Confesó que estafa a sus suscriptores

La también modelo aseguró que cuando las personas le piden fotos sin ropa les llega a cobrar 15 dólares por sus peticiones, aunque después no los complace con las imágenes que requieren: “Si alguien me contacta de mala manera, o si me dice ‘mándame contenido XXX’, ahí saco un cuaderno y escribo ‘XXX’, le tomo foto y les cobro 15 dólares para que la desbloqueen… Me divierto mucho con las personas que no respetan mis límites, porque los estafo“, aseguró recientemente.

En enero de este 2022, la influencer y actriz se hizo tendencia en las redes por la noticia de su supuesto fallecimiento, esto luego de que en su cuenta de Facebook apareciera la leyenda "En memoria", por lo que surgieron teorías como un hackeo, o que quería hacer una muerte simbólica de su nombre artístico, sin embargo, en sus otras redes sociales sigue utilizando el Mia Khalifa.

También da sus opiniones políticas

Hace poco más de una semana Mia Khalifa mostró su enojo tras el motín y un incendio suscitados en una prisión de Irán, ya que asegura que hay manifestantes políticos iraníes encerrados en la cárcel de Evin. Tras la revuelta que dejó al menos a cuatro personas fallecidas y a unos 61 heridos. Ella calificó el ataque como un crimen de lesa humanidad.

