La famosa actriz Chloë Grace Moretz habló sobre cómo un meme arruinó su vida

La reconocida actriz Chloë Grace Moretz abrió su corazón y habló sobre el sufrimiento que fue enfrentarse al trastorno dismórfico corporal después de que un "horrible meme” que le hicieron cambió su vida por completo, ya que luego de eso no quiso salir de su casa ni participar en ningún proyecto para que no se hablara de ella.

El “chiste” es una la comparación de una foto de ella, entrando a un hotel con dos cajas de pizza, con un personaje de “Family Guy”, en la cual la joven de 25 años parece tener las las piernas largas y el torso corto, y fue uno de los memes más difundidos en su momento. Según confesó en una entrevista para la revista “Hunger” que eso despertó inseguridades en ella.

La foto fue tomada en 2016. Foto: Especial.

“Todo el mundo se burlaba de mi cuerpo y se lo comenté a alguien y me dijo: 'Oh, cállate la boca, es gracioso'", señaló la actriz de "Carrie". Pero Moretz dijo que, aunque "en realidad nunca habló de esto", sufrió dismorfia corporal.

No le gustaba su cuerpo

"Recuerdo que me senté allí y pensé: 'Mi cuerpo está siendo utilizado como una broma y es algo que no puedo cambiar sobre lo que soy, y está siendo publicado en todo Instagram'", dijo. Luego de eso no salía de su casa. Mencionó que al quedarse sola se sintió "muy bien" porque tuvo la oportunidad de alejarse de los fotógrafos y ser ella misma sin el temor de ser juzgada.

Durante mucho tiempo se habló de ese meme. Foto: Especial

Moretz añadió cómo la foto ofensiva la hizo "algo triste", ya que la hizo sentir incómoda al salir en público. "Me quitó una capa de algo que solía disfrutar, que era arreglarme e ir a una alfombra y hacerme una foto, y me hizo sentir súper cohibida", dijo.

Es algo que no ha podido superar

Contó que ha tomado muchas sesiones de terapia derivada de los problemas relacionados con estar en el centro de atención. "Creo que la dismorfia corporal, con la que todos lidiamos en este mundo, se extrapola a los problemas de las redes sociales", dijo, según recogió The New York Pesto.

Comentó que estos años le han servido, han sido transformadores es un eufemismo, por decir lo menos. Soy una chica muy diferente a la que era. Ahora me siento una mujer… Pero hasta el día de hoy, cuando veo ese meme, es algo muy difícil de abordar para mí".

