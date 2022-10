Adiós Grupo Firme, la canción con la que Pepe Aguilar es el número uno en las listas

Aunque muchos no lo crean, las plataformas musicales son verdaderos cuadriláteros donde se enfrentan los grandes artistas con la finalidad de convertirse en el más popular y colocar sus propuestas dentro de las listas. Aunque existen diversos géneros hay nombres que sobresalen como el de Danna Paola, Bad Bunny, Rosalía, Shakira, Christian Nodal, entre otros. Una de las agrupaciones que se ha colocado como uno de los mejores es sin duda Grupo Firme, pero parece que su reinado terminó con la llegada de "Será prudente" de Pepe Aguilar con Río Roma.

Fue a través de las historias de Instagram del dúo mexicano de pop latino, conformado por los hermanos José Luis y Raúl Ortega Castro, que dieron la impactante noticia donde agradecieron a su público por la preferencia vertida en ellos. De acuerdo con los resultados compartidos se encuentran en los primeros lugares sobre varios famosos de reconocimiento mundial. "Gracias por todo el amor que le dan a 'Será prudente'", escribieron.

"Será prudente" lidera las listas de Monitor Latino (Foto: Monitor)

¿Quiénes aparecen por debajo de Pepe Aguilar y Río Roma?

A través de su página web, Monitor Latino presentó su listado de lo mejor de la música a los que titulan Hot Songs en los 19 países de América Latina donde tienen presencia. Aseguraron que apretaron el acelerador para conocer las mejores propuestas musicales antes de que termine el mes de octubre. Su conteo aplicó desde la semana que va del 17 al 24 de octubre de 2022.

En el caso de la canción "Será prudente", mencionó que "es un sencillo más del Ep de Río Roma que titularon “Seis Canciones y un Tequila” y que está, por supuesto, dedicado a la canción ranchera. Una canción romántica original de José Luis Ortega que les queda muy bien a los tres intérpretes", señalaron.

Los otros artistas que siguen en el listado son: Alex Meza con “Por qué me duele”, Ozuna ft. Omega con "Un lío", Camila Sterling con "Hookah", Banda Elemental de Mazatlán Sinaloa con "Bueno pa’l trabajo", Shakira ft. Ozuna con "Monotonía", AleValen con "Kitty", La Zaga ft. Mister Gato con "Súbete", Mike Bahía ft. Dekko, Keityn con "El egoísmo", Don Omar ft. Lil Jon con "Let’s get crazy (Mambo drop)", Blanco Balling ft. El Kryminal con "El cabus", Teo con "Neptuno" y Blanca hasta el fondo con "Mi sanador (The Healing)".

A pesar de lo señalado la última palabra la tienen las personas, quienes al final y en conjunto colocan a sus artistas favoritos como los mejores.

"Maldita sea

El día que me enteré

Que no estás sola

Envidia de la mala por esa persona

Que te miró antes que yo

Que se acercó antes que yo..."

