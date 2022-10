YouTube: 5 consejos para crecer en la plataforma, según el influencer Esteban Correa

Hoy en día las redes sociales son muy importantes para hacer crecer un negocio, posicionar una marca o dar a conocer algún producto o servicio. Sin embargo, no hay una fórmula mágica para tener éxito en las plataformas digitales y el camino para crecer como influencer puede ser empedrado.

Por ello, el escritor y productor argentino, Esteban Correa, habla sobre cómo no dejar que el estado de ánimo se vea afectado por no llegar a cierta cantidad de reproducciones o por los dislikes. El creador de contenido en YouTube, con su canal “Avanza por Más”, reconoce que hoy en día no es tan fácil hacer crecer rápidamente un canal, ya que actualmente hay mucha más competencia que años atrás.

No hay una fórmula mágica para tener éxito en las plataformas digitales y el camino para crecer como influencer puede ser empedrado (Foto: Especial)

El experto, que lleva muchos años en la red social y ha vivido distintos cambios, señala que los canales que se posicionaron cuando no había tanta competencia se consideran líderes actualmente, pero para los que recién están empezando el proceso puede ser frustrante. Es por esa razón, con base en su basta experiencia en el tema, dio algunas recomendaciones para transitar por este complicado rumbo digital.

Tómalo con calma: Según su experiencia, el escritor y productor recomienda tomarlo con calma, probar cambios y cambiar la estrategia si no hay crecimiento por un tiempo.

Según su experiencia, el escritor y productor recomienda tomarlo con calma, probar cambios y cambiar la estrategia si no hay crecimiento por un tiempo. El crecimiento lleva tiempo: El argentino comenta que el proceso de crecimiento lleva tiempo y que hay que enfocarse en crear un contenido de calidad y “trabajar en lograr el mejor y más útil contenido en tu rubro.”

El argentino comenta que el proceso de crecimiento lleva tiempo y que hay que enfocarse en crear un contenido de calidad y “trabajar en lograr el mejor y más útil contenido en tu rubro.” Lidiar con los dislikes: El sudamericano asegura que siempre van a existir, pero que será difícil tener más dislikes si el contenido está bien orientado y creado para lo que los usuarios están buscando.

Esteban Correa habla sobre cómo no dejar que el estado de ánimo se vea afectado (Foto: Especial)

Usa las opiniones negativas a tu favor: El youtuber comenta que en ocasiones los creadores de contenidos usan esta “repercusión” negativa para generar debates y usarlo para su beneficio.

El youtuber comenta que en ocasiones los creadores de contenidos usan esta “repercusión” negativa para generar debates y usarlo para su beneficio. Replantéate: Si el caso es que hay demasiadas reacciones negativas y no es un plan estratégico, aconseja ser sensatos y determinar dónde puede estar el problema. Para ello se debe tener la mente abierta, tomarlo con calma, revisar el contenido y mejorarlo para la próxima publicación.

