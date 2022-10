La guapa influencer de golf Paige Spiranac revela su secreto para triunfar en redes

La ex estrella del golf Paige Spiranac, que fue nombrada la "mujer viva más sexy" por Maxim en junio, obtuvo el primer puesto en la lista de este año de los golfistas más seguidos en Instagram, según Golf Magic, superando a Tiger Woods, Dustin Johnson y otros. Recientemente en su podcast, reveló cuál es su secreto para tener una cuenta tan exitosa.

Spiranac, que cuenta con más de tres millones de seguidores en la plataforma, aseguró que su fórmula es: hablar de golf y su figura. En su cuenta comparte con frecuencia vídeos del campo de golf, su estilo en el green y, por supuesto, sus mejores outfits.

Se ha abierto un camino en el mundo del golf. Foto: Especial.

También sufre de acoso en línea

En las últimas semanas, Spiranac ha utilizado su plataforma para hablar sobre otros asuntos, la imagen corporal, específicamente. El mes pasado, reveló en una historia de Instagram que varios de sus seguidores habían hecho comentarios groseros sobre su peso. Entonces abrió la palabra a otros para que potencialmente compartieran sus propias experiencias en el espacio.

Sabe cómo lidiar con los malos comentarios. Foto: Especial.

La presentadora del podcast "Playing A Round", de 29 años, expresó que está agradecida por la comunidad de confianza que ha desarrollado con los seguidores a lo largo de los años. "He creado tanta confianza con mis seguidores que se sienten muy cómodos abriéndose a mí y realmente ha sido una comunidad positiva. Estoy contenta de tenerlos, y creo que, con suerte, ellos también están contentos de tener a alguien con quien hablar", dijo al diario The New York Post.

Se ha sobrepuesto a las críticas

Sin embargo, el ascenso a la fama de la golfista ha venido acompañado de críticas y afirmó que pese a lo que se podría pensar, su buena figura ha sido una fuente constante de agravio para algunas personas dentro del deporte. "El golf es un espacio muy tradicional y conservador; es interesante porque la gente me mira como si fuera una rebelde, una chica mala, porque uso ropa diferente a la que se acostumbra", mencionó en su podcast Playing a Round.

Paige reflexionó que se había ganado esos grandes contratos por su profesionalidad, ya que ha sido víctima del machismo dentro de la industria: "He tenido que ser siempre capaz de hacer eso porque sé que la gente me mira y me percibe de una determinada manera. Así que creo que algunas marcas están preocupadas por trabajar conmigo porque asumen que voy a ser irresponsable y una diva", añadió.

