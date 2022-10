¿Cómo surgió la vida en La Tierra? Científicos creen haber encontrado la respuesta

¿Cómo surgió la vida en la Tierra? Es una incógnita que los científicos llevan haciendo desde hace mucho tiempo, pero pese a los avances tecnológicos no hay una respuesta ampliamente aceptada. Sin embargo, un equipo de científicos estadounidenses cree haber resuelto el misterio de cómo empezó todo hace cuatro mil millones de años.

En un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, investigadores de la Universidad de Purdue descubrieron que las minúsculas gotas de agua del rocío oceánico, bajo ciertas condiciones como el choque contra una roca, desarrollan brevemente cadenas de aminoácidos conocidas como péptidos, uno de los componentes químicos cruciales para la vida.

Se cree que la vida se originó hace 4 mil millones se años. Foto: Especial.

Estas gotas tienen un tamaño aproximado de una micra y pasan de ser agua inerte a una posible mezcla vivificante durante milisegundos cuando la gota de agua se encuentra con la atmósfera y su equilibrio químico cambia, creando brevemente péptidos en la superficie del agua al encontrarse con el aire, según documentó el diario inglés Daily Star.

Un avance, no una conclusión

Este avance en biología evolutiva podría explicar no sólo cómo surgió la vida en nuestro planeta, sino también dónde y cómo podría comenzar la vida extraterrestre en otros mundos en condiciones similares, lo que podría ayudar a los científicos en su búsqueda de vida en otros planetas "habitables".

Podría explicar también si hay vida en otros planetas. Foto: Especial.

Los autores del estudio creen que sus hallazgos demuestran de forma única que la materia biológica pudo desarrollarse en las condiciones de la Tierra hace 4 mil millones de años, cuando sólo tenía 543 millones de años y era en su mayoría un océano gigante.

El autor principal del estudio, el distinguido profesor de química analítica R. Graham Cooks, declaró que este nuevo análisis demuestra que estos componentes básicos de la vida pueden desarrollarse de forma independiente en el rocío del océano, o incluso simplemente en el agua dulce que baja por una pendiente.

Aunque todavía no se entiende del todo cómo estos péptidos se convierten en proteínas y luego en materia biológica viva, estos hallazgos descifran la "paradoja del agua" o cómo nuestros mares pasaron de ser una masa de agua no biológica equilibrada a "la sopa primordial" de la que surgimos.

