Lottie, hermana de Kate Moss, dejó las pasarelas y ahora es rica gracias a OnlyFans

La joven Lottie Moss, de 24 años y hermana de Kate Moss, habría ganado cerca de 1.5 millones de pesos en OnlyFans desde que se unió al sitio de suscripción para adultos a principios del año pasado. La también influencer pasó de hacer sesiones de fotos para revistas a producir su propio contenido. En un principio causó polémica entre algunos de sus fans, pero el tiempo ha demostrado que fue una buena elección.

Lottie aseguró que Kate le dijo: "’Estoy súper orgullosa de ti’… creo que también se alegró de que no esté haciendo exactamente lo mismo que ella”. Sin embargo, a principios de este año, se informó que Lottie estaba peleada con Kate, porque ella está 'mortificada' por su comportamiento. Anteriormente, la chica aceptó que estaba en rehabilitación por problemas de abuso de sustancias en febrero y se cree que recibió tratamiento en un centro de Arizona.

Cambió para empoderarse

Lottie tenía varios años trabajando con marcas Chanel, Bulgari, Calvin Klein o Rag & Bone, entre otras, pero Moss aseguró, en un podcast, que: "Elegí hacer OnlyFans porque quería empoderarme. Me encanta hacer fotos de desnudos". También habló sobre cómo es su vida ahora.

A pesar de grabar contenidos "tres o cuatro veces por semana", Lottie reveló: "No voy a tener sexo en directo… "Eso es lo único. No me avergüenzo de la gente que lo hace. Sólo que no es para mí".

Lottie describió cómo había oído hablar de OnlyFans a través de un amigo a principios del año pasado, que estaba compartiendo fotos subidas de tono en la plataforma, al percatarse que podría ganar mucho más dinero, no lo pensó dos veces.

OnlyFans, una salida económica incluso para famosas

Hace una semana se habló mucho de una reportera de boxeo que abrió una cuenta en OnlyFans, pero reveló que no tiene previsto compartir fotos de desnudos en el sitio, a pesar de que los fans la presionan para que lo haga. Michelle Joy Phelps cautivó a sus fans cuando anunció a principios de este año que se uniría a la plataforma, un sitio en el que los creadores de contenido para adultos suelen compartir fotos en poca ropa o sin ella. Aunque Phelps aclaró que no por eso su cuenta no genera ingresos, pues sostuvo que le va muy bien.

