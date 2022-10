5 parejas del zodiaco que triunfarán como los mejores amigos pero nunca en el amor

En los signos zodiacales, así como en la vida misma, no todas las parejas, aún por el hecho de mantener una excelente relación, podrán aspirar a convertirse en algo más debido a que simplemente no son compatibles. Estos signos podrán parecer casi hermanos al verlos untos pero difícilmente podrán dar el siguiente paso para así encaminarse a un hipotético romance, ya que sencillamente no están hechos el uno para el otro.

Ya lo hemos visto suficiente en las comedias románticas de Hollywood, cuando un vínculo afectivo no da para más ni hay que forzarlo, por mucho que una de las partes quiera dar el excedente. Hay parejas que con maravillosas como compañeros y amigos, pero solo hasta ahí, por ello te compartimos cuáles son las cinco parejas del zodiaco que si bien triunfarán como los mejores amigos no así como parejas. Por lo que únicamente les queda disfrutar de su bonita amistad.

5 pares del zodiaco que serán los mejores amigos pero jamás pareja

La comunicación es una de las claves de su gran amistad. FOTO: Especial

PISCIS + ACUARIO: considerados los bichos raros del zodiaco, cuando ambos se unen solo ellos dos podrán ser capaces de entenderse uno al otro y los demás difícilmente se enterarán de lo que hablan. Lo mejor de su amistad es que son tan diferentes entre ellos que son capaces de comprender sus problemas, sus diferencias y rarezas, lo que los llevará siempre a estar conectados. Si bien, como en todo, nada es perfecto en su totalidad, habrá momentos en que Acuario no podrá comprender el estado tan emocional de Piscis.

Sin embargo, en momentos más profundos y sentimentales Acuario será el que se time las cosas de una manera más sencilla y divertida. La fórmula secreta de su funcionamiento es la amistad, ya que los signos de agua, como Piscis, necesitan tomar confianza para poder ser ellos mismos y abrirse plenamente a los demás. No obstante, en el instante en que ya se encuentra cómodo, poco a poco con el tiempo podrá ir demostrando sus emociones sin prejuicios. Al ser Acuario comprensivo y súper abierto, hará todo lo que esté en sus manos para ayudar a Piscis a sacar su lado emotivo sin sentirse mal por ello.

Aman apoyarse y se vuelven el uno para el otro. FOTO: Especial

LIBRA + ESCORPIO: la razón por la que este par se lleva de maravilla es porque mantienen estilos de vida muy diferentes, pues la intensidad pasional y emocional de Escorpio se combina con la simpatía y empatía de Libra para dar como resultado la amistad ideal y perfecta. Ambos signos valoran mucho la confianza, pero ese tipo de confianza en el que puedes ser tal cual eres ante la otra persona. Lo que termina de complementar este dúo perfecto es la mente inquieta y la inteligencia que ambos poseen.

Libra es una curioso por naturaleza, siempre quiere saber e investigarlo todo, mientras que Escorpio gracias a su intuición sabe todo lo que desea e incluso mucho más. En ese momento en que un Libra y un Escorpio comiencen a hablar, nadie los detendrá ya que tendrán temas de conversación de sobra, contrario a lo que muchos pensarían: que podrían llegar a chocar en algunos aspectos. No hay duda que habrá diferencias pero nunca se convertirán en algo de qué preocuparse.

ACUARIO + VIRGO: destacan como un par de signos inteligentes, que si bien tienen muchas diferencias, son especiales porque también comparten diferentes manías. Cuando se unen pueden percibir una conexión especial desde un inicio. Pueden ser planes de cambiar al mundo o su forma de ver la vida, acompañada de sus discusiones sobre temas realmente importantes. Pero de lo que no hay duda es que su amistad funciona tan bien es gracias a su inteligencia y su manera de pensar.

Disfrutan de compartir momentos juntos. FOTO: Especial

Ambos signos tienen ganas de saber, conocer y entender a los demás. Virgo puede ser más cabeza dura y por ello no le entra siempre la razón, o tarda más en hacerlo, pero con los argumentos necesarios no dudará en cambiar de opinión. Y Acuario destaca por tener la clave para que Virgo abra su mente. El primero es muy tolerante y de mente abierta, justo lo que le hace falta a Virgo, pues ambos poseen un nivel de conocimiento vasto y cuentan con muchos intereses similares. Es por eso que las conversaciones entre ambos pueden llegar a ser tan profundas que solo ellos son capaces de entenderse.

LEO + VIRGO: es considerada una de las amistades más raras e inesperadas del zodiaco. Por un lado tenemos a Virgo, que requiere que todo lo que le sucede en su vida tenga una lógica y Leo, un signo necesitado de atención y afecto así como el aire que respira. Hay en ellos una confianza tan especial que es difícil de encontrar entre dos signos, pero ambos buscan y, sobre todo, necesitan, seguridad, pero es algo que no les falta. Leo destaca como un signo más divertido, rebele y loco, y tiene en la seguridad una de sus mayores virtudes, mientras que Virgo es perfeccionista, seguro, trabajador y fuerte.

Al interior de su amistad, Virgo busca a una persona que tenga bien claro lo que quiere, sin andar con rodeos; alguien con convicciones fuertes y con ideas claras desde el comienzo. Mientras que Leo busca también algo similar; una persona fuerte y segura de sí misma. Virgo destaca también por ser buen oyente, compresivo y con opiniones sólidas, lo que le lleva a detener los pies a ese Leo más salvaje y más impulsivo.

Se vuelven un tándem perfecto para ir solos contra el mundo. FOTO: Especial

ARIES + TAURO: son tan distintos que se complementan a la perfección, por lo que su amistad se podría considerar como una perfecta sintonía y un sólido equilibrio. Se unen en armonía para dar y tomar, pues Aries tiene la capacidad de mostrarle a Tauro los beneficios de la libertad, hacerlo un poco menos obstinado y que abra su mente al espacio. Es decir, le ayuda a que no se tome la vida tan en serio. Por su parte, Tauro le enseña a Aries a alcanzar sus objetivos de una manera eficiente, le enseña a ser responsable y a no temerle al compromiso.

Es muy raro verlos como amigos debido a que Tauro gusta de controlar todo lo que tiene cerca (personas, objetos, planes, etc.), mientras que Aries no suele dejarse mandar. Lo que es evidente es que ambos cuentan con algo que atrae la atención del otro, contrario a lo que los demás observan desde fuera, ya que parecería que son incompatibles como amigos. Pero tal parece que al final hallaron la manera de comprenderse y apoyarse a la perfección.

SIGUE LEYENDO:

Estos signos pueden llegar a ser tus peores enemigos en el zodiaco, no los necesitas a tu lado

Números de la suerte para los signos del zodiaco durante la semana del 9 al 16 de octubre

Los reyes de la segunda oportunidad, estos signos volverán con sus ex en octubre