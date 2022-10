Jeffrey Dhamer: ¿Quién es la persona que le quito la vida en prisión?

Jeffrey Dhamer, conocido como “el caníbal de Milwaukee”, ha estado en boca de todos en las últimas semanas debido a la serie que lanzó Netflix. A raíz de esto muchos se han preguntado qué es verdad y qué en la popular producción. Hoy te contaremos algo que sí pasó: su muerte en la cárcel a manos de Christopher Scarver.

Este criminal asesinó a 17 personas en la década de 1980, pero fue condenado hasta 1992, cuando recibió 15 cadenas perpetuas, pero sólo estuvo tras las rejas dos años, ya que su compañero de celda le quitó la vida.

Es uno de los asesinos en serie más conocidos. Foto: Especial.

¿Cómo y por qué asesinaron a Dahmer?

De acuerdo con los registros oficiales, el 28 de noviembre de 1994 Scarver asesinó a Jeffrey, pero, ¿cómo lo logró? Pues ese día Dahmer, su asesino y otro reo llamado Jesse Anderson fueron asignados a labores de limpieza y los dejaron solos por 20 minutos, tiempo en el que ocurrió todo.

Sus motivos no están del todo claros. Foto: Especial.

Chris en un principio aseguró que lo hizo porque “Dios” se lo ordenó, pero 20 años más tarde “confesó” en una entrevista para diario The New York Post porque “algunas personas que están en prisión están arrepentidas, pero él no era una de ellas”, por lo que algunos creen que lo hizo como una clase de “venganza” para las víctimas de Dahmer y otras creen que sólo por puro placer.

Christopher, quien en la actualidad tiene 53 años, está en prisión por haber asesinado a un compañero de trabajo luego de que pidió dinero y sólo le dieron 15 dólares. Se sabe que en el pasado había sido alcohólico.

La serie está media en mucha polémica

La reciente serie de Netflix “Monster: La historia de Jeffrey Dahmer” ha suscitado polémica por su aparente apología a un asesino en serie y por la insensibilidad percibida hacia las familias de las víctimas.

Anne Schwartz, la periodista que dio a conocer la historia original de Dahmer, ha dicho que la reciente serie de Netflix sobre Dahmer "no es una representación útil". En una entrevista con The Independent, Schwartz criticó la representación caricaturesca de las fuerzas del orden en la serie. También apuntó a elementos clave de la trama, como el hecho de que la testigo clave Glenda Cleveland (interpretada por Niecy Nash) viviera al lado de Dahmer, en lugar de en el edificio de al lado (como en la vida real).

Algunas de las familias de las víctimas de Dahmer han expresado su indignación por la serie de Netflix, señalando que nunca se les planteó el estreno de la misma. Rital Isbell, cuyo hermano fue asesinado por Dahmer, vio dramatizada en la serie su desgarradora declaración de impacto sobre la víctima sin su conocimiento ni consentimiento. En un artículo publicado en Insider, Isbell calificó la serie de "dura y descuidada" y dijo que "es triste que se esté haciendo dinero con esta tragedia".

