El lugar más sanguinario del mundo es una granja, esta es la escalofriante historia de Herbert Baumeister

Herbert Richard Baumeister es un asesino en serie estadounidense conocido como "El Estrangulador de la I-70", ya que, se cree, cometió entre 11 y 23 asesinatos en la autopista interestatal 70 de Estados Unidos durante toda la década de los 80 y hasta 1996. Aunque la policía lo señaló como principal sospechoso de estos asesinatos, el presunto homicida (que también utilizó el alias de Brian Smart) nunca pudo demostrar su inocencia ni confirmar su culpabilidad, ya que ante un posible arresto decidió quitarse la vida el 3 de julio de 1996.

Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947 en Indianápolis, Indiana. De su infancia se ha rescatado poca información, pero un hecho que llamó la atención de su familia y conocidos fue que, al llegar a la adolescencia, comenzó a mostrar señales de esquizofrenia y tendencia hacia el maltrato animal. En 1971, el asesino contrajo matrimonio con Julie Saiter, con quien tuvo tres hijos, pero con quien intimó únicamente en seis ocasiones durante el transcurso de más de 25 años. Esto se relaciona directamente con la sospecha de que este asesino serial tenía como objetivos principales a hombres homosexuales.

Todas las víctimas de Baumeister eran homosexuales. Foto: Especial

La lista de víctimas de este asesino incluye los nombres de Johnny Bayer, de 20 años; Allen Wayne Broussard, de 28; Roger A. Goodlet, de 33; Richard D. Hamilton, de 20; Steven Hale, de 26; Jeff Allen Jones, de 31; Michael Kiern, de 46, y Manuel Resendez, de 31. Todos, hombres homosexuales residentes del área de Indianápolis que compartían algunas similitudes físicas, como la estatura y el peso.

Bajo el alias de “Brian Smart”, Baumeister frecuentababa bares gay en Indianápolis para contactar a hombres y mantener relaciones sexuales con ellos. Después, los estrangulaba y enterraba sus cuerpos en el patio de su casa. Es posible que el asesino haya estado ligado a varios homicidios ocurridos en la I-70, ya que las características de las víctimas y el modus operandi coinciden en la mayoría de los casos.

En la granja se encontraron más de 5 mil huesos humanos. Foto: Especial

La granja maldita de Baumeister

Cuando su familia lo dejaba completamente solo, Baumeister experimentaba una extraña felicidad, un cosquilleo que le recorría el cuerpo y era la señal del comienzo de una nueva cacería. Se acercaba a la ventana de su mansión a la que había bautizado como Fox Hollow Farm, ubicada en el distrito residencial de Westfield, y miraba en silencio el bosque de 18 acres que parecía no tener fin.

En 1988, Baumeister había pedido prestado a su madre 4 mil dólares para abrir, junto al Children’s Bureau de Indianapolis, una organización benéfica centenaria que ayuda a familias de bajos recursos, la tienda Sav-a-Lot Thrift. Ubicada en la calle 46 de un barrio de clase baja, el primer año había reportado ganancias por más de 50 mil dólares. En poco tiempo abrieron otra tienda.

Una familia compró la granja a pesar de los asesinatos. Foto: Especial

Baumeister les contaba su historia de dinero que excitaba tanto a los jovencitos como a la piscina de la mansión que gozaban como si fuera de su propiedad. Luego les confesaba que había algo mucho mejor que todo ese lujo: la asfixia erótica. Mientras mantenían sexo, Baumeister les anudaba una soga al cuello a sus amantes. A más sofocación, más satisfacción. Así los asesinaba.

Solo Tony Harris sobrevivió y por él se llegó a Baumeister, aunque no fue fácil. En un estado tan conservador como Indiana, la desaparición de homosexuales no era una prioridad, y que el sospechoso fuera un hombre rico y con una familia ejemplar, no ayudaban a creer que se estaba ante un serial killer. Cuando la policía finalmente decidió investigar Fox Hollow Farm obtuvo el inmediato rechazo de Baumeister. Julie se enteró del incidente y de lo que se le acusaba a su marido. Entonces recordó un incidente de hace muchos años, cuando uno de sus hijos jugando en el bosque había encontrado huesos de humanos.

En esa oportunidad, Julie quiso llamar a la policía, pero su marido le dijo que no hacía falta: su padre, anestesista, a veces había tenido que trabajar con cadáveres. Julie cerró los ojos y quiso creer esa mentira. Ahora era inútil. La policía seguía a su marido, y su buen nombre se había convertido en una mala palabra en la boca de la gente de Westfield. Pese a las súplicas de su marido, Julie le pidió el divorcio. En 1996 su abogado se comunicó con la policía y aceptó que entraran a la mansión. El primer día los investigadores encontraron pedazos de mandíbulas, dedos, costillas, vértebras.

Baumeister escapó hacia Canadá. Sin amigos ni un lugar donde alojarse, por las noches dormía arriba de su auto a un lado de la carretera. Era un hombre angustiado que había encontrado su destino. Dejó una carta de tres páginas en que hablaba de lo que había comido en esos días, pero en ningún momento reconoció sus crímenes. Un tiro en la cabeza terminó con su vida. Tenía 49 años. Después de aquellos terribles sucesos, el Fox Hollow Farm se llenó de una energía negativa y paranormal impresionante y ha sido documentados en video y con relatos de familias que llegaron a vivir a la granja.

