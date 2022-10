Ex estrella de "Guardianes de la bahía" sube foto en bikini y le llueven halagos, luce décadas más joven

La actriz Donna D'Errico, ex estrella de “Guardianes de la Bahía" de 54 años, lleva varias semanas volviéndose tendencia. En esta ocasión se volvió viral tras publicar una foto en un bañador que le ayudó a presumir sus curvas. Muchos de sus seguidores aseguraron que parece décadas más joven y la llenaron de halagos.

El atuendo de Donna consistió en un bikini con tonos dorados, la parte de arriba tenía formas triangulares y cordones muy delgados, mientras que la parte de abajo era muy ceñida y con los mismos colores. Para el maquillaje optó por un estilo glamuroso, el cual fue alabado por sus más de 1 millón de seguidores.

Luce espectacular. Foto: Especial.

La estrella dijo en el pie de foto: "La ola de calor de Los Ángeles continúa! ¡Cuando tenga 80 años miraré atrás y me alegraré de haber hecho esto mientras tenía calor!". Donna no ha cambiado mucho desde sus días como icono de Guardianes de la Bahía, y se ve más joven que nunca a pesar de las críticas que ha recibido por sus atrevidas sesiones de fotos.

Se unió a OnlyFans

Hace unas semanas sorprendió a todos sus fans porque anunció que se creó una cuenta de OnlyFans, luego de que en semanas anteriores sus “haters” le acosaron diciéndole que es "demasiado vieja" para mostrar su físico.

Siempre recibe miles de halagos. Foto: Especial.

"Obviamente no me tomo a mí misma, ni el hecho de estar en esa página, demasiado en serio", escribió en sus redes. La exmodelo de "Playboy" aseguró que OnlyFans es un sitio libre de "censura, intimidación y haters."

Así se veía en sus tiempos de "salvavidas". Foto: Especial.

También dejó claro lo que sus suscriptores deberían -y no deberían- esperar de su nueva página. "Lo que verán: modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, yo haciendo cosas divertidas en bikini porque tengo un increíble sentido del humor y a la vez soy muy humilde, fotos y vídeos nuevos y vintage, así como cualquier otra cosa que decida publicar", escribió. "Lo que no verás: Mi hoo-ha. Lo que no quiero ver: Tu hombría", agregó.

D’Errico es una actriz y modelo estadounidense. D'Errico posó para la revista Playboy, llegando incluso a ser Playmate del mes de septiembre de 1995, además de actuar en la famosa serie Baywatch de 1996 a 1998, representando a una socorrista llamada Donna. Actualmente continúa actuando en cine y televisión. Estuvo casada con el bajista de la banda de hard rock Mötley Crüe, Nikki Sixx.

