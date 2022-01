Horóscopos: DESEMPLEO e INFIDELIDAD padecerán estos signos el domingo 30 de enero

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries debe darse tiempo en este día para compartir con las personas esenciales de su vida. Los amigos pueden estar sintiendo que están siendo dejados de lado, así mismo la pareja o la persona de interés. Un momento de diversión puede ser la excusa perfecta para dar un gran anuncio, ya que es muy probable que llegue una buena noticia en el trabajo, algo que proyectará más ganancias en el futuro para los nacidos bajo este signo.

Una persona que ves muy poco se acercará a pedirte un consejo debido a tu trabajo, toma su solicitud y ayúdale de la mejor manera posible. Te pedirán realizar una donación para caridad, no te niegues a ello, te sentirás bien al hacerlo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Momentos de tensión y de poco entendimiento sucederán en la pareja el día de hoy, no se distancien ni entres en conflictos que después tardarán en resolverse. Prefiere siempre acceder a las peticiones de tu pareja con respecto a un poco más de atención y de cariño, no dejes que los problemas externos afecten tu relación.

Una persona que no ves hace tiempo será de mucha ayuda para solucionar un problema que vienes arrastrando hace un rato, agradece su ayuda con un regalo o devolviendo la mano más adelante. Es momento de volver a creer que puedes ser de gran atractivo para los demás, no dejes de arreglarte para salir a la calle y para tu trabajo, podrías conocer a alguien hoy.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estar un momento a solas será la solución perfecta para pensar en ese asunto que no te está dejando conciliar el sueño tranquilamente. Podrías experimentar un alejamiento de tu pareja actual, si quieres recuperar el amor, vuelve a lo esencial y a hacer las cosas que los enamoraron en primer lugar. Un hombre de edad querrá darte un consejo sobre cómo llevar tu relación, escúchale, ya que tiene más experiencia que tú.

Alguien te dará un saludo que animará tu día, no dejes de prestarle atención a esa persona, quiere ganar tu atención y no solo tiene interés en tu amistad, sino en algo más. Debes aprender a realizar un nuevo tipo de trabajo el día de hoy en tu empleo, no le tengas miedo a experimentar con algo que nunca habías hecho, tendrás una evaluación muy positiva.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Te verás en la obligación de tomar una decisión muy importante el día de hoy, no sigas posponiendo esto. En el trabajo deberás responder por un error que cometiste hace poco tiempo, acepta el momento que vas a vivir y aprende de los errores que has cometido para mejorar en tu desempeño.

Tienes un conflicto con alguien de tu trabajo, no es momento de arreglarlo hoy, espera a que sea un el día adecuado para ello. Un abrazo de tus padres, si es que los tienes, será algo que te alegrará el día, no dejes de darles una visita y conversar acerca de las decisiones importantes que debes tomar, te aconsejarán.

Leo (23 julio-22 agosto)

Posibles conflictos con gente que conoces se suscitarán el día de hoy. No hagas caso a rumores de los que te has enterado por terceras personas. Una pareja de amigos quiere verte, te extenderán una invitación para este día, dales una visita, podría ser la forma de conversar las cosas que están pasando con otros integrantes del grupo de amigos y darle solución.

Una pelea de pareja podría ser un dolor de cabeza durante la jornada, evita que sea durante la mañana y discutir en la habitación o al ir a acostarse, trata de solucionar el conflicto sin herir a la persona amada.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

En el trabajo, Virgo se verá enfrentado a una tarea difícil que lo puede llevar a fallar, esto puede traer consecuencias poco agradables para la evaluación de tu trabajo, por lo que si sucede esto, no dejes de poner todo tu potencial y tu talento en lo que te encomendarán.

En el hogar necesitarás tener paciencia y calma, ya que será una jornada movida y con muchas cosas que solucionar, habrá gastos de dinero inesperados, cuida tus finanzas, ya que se vendrán más gastos en el futuro. Una persona reclamará que le debes algo, puede tratarse de algo económico como un favor, si es el caso, entonces no dejes de cumplir con lo prometido, si crees que no le debes algo, entonces explica la situación y demuéstralo.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

e verás envuelto en un conflicto entre un compañero de trabajo y un superior, puedes ser la clave para aclarar la situación, pero solo interviene si te piden tu opinión, actúa con sinceridad y podrás salir bien parado del problema. La vida al aire libre te hará bien para despejar dudas, sobre todo las relacionadas con estudios, si es que te encuentras en esta etapa de tu vida.

Un amor que no has considerado aún, está pensando en hacerte una invitación, no dejes que se vaya la oportunidad, trata de ver las virtudes de esta persona y no solo sus defectos. La pareja está un poco preocupada por el camino que puedes estar tomando, tiene ciertas aprensiones con la actitud que demuestras y te lo hará saber el día de hoy, escúchale porque puede tener la razón.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Día para imponer tus ideas en el trabajo, hazlo de una manera respetuosa, pero con mucho poder de convencimiento, sabes que son buenas y que puedes hacer que tu empresa o negocio crezca utilizando lo que has pensado durante harto tiempo, no temas a expresarte con fuerza.

El amor está bien y con expectativas para formalizar una relación, no dejes pasar la oportunidad de sincerar tus intenciones con la persona que estás conociendo, le darás una agradable sorpresa si te apareces con una sorpresa para celebrar la ocasión. Si ya tienes una relación formada hace tiempo, es momento de darle una vuelta a los planes futuros.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Excelente momento para Sagitario, tienes una buena estrella que está ayudándote desde arriba. Tienes oportunidades para crecer o para cambiarte de puesto, por lo que si lo has considerado bien, hoy es el día de tomar la decisión. Para las personas con un compromiso serio y estable hace algún tiempo es un buen momento para pensar en tener hijos o hacer crecer aún más la familia, será una experiencia que los unirá de por vida, no se arrepentirán.

Alguien está observándote hace tiempo y no te has dado cuenta, si estás sin compromiso, es momento de abrir bien los ojos. Una persona que crees tiene rencillas hacia ti, te dará una sorpresa entregándote un cumplido que hará que se acerquen, podrían cultivar una muy buena amistad más adelante.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

La unión hace la fuerza para todo en esta vida y es algo que estará muy presente en tu vida el día de hoy. Tu equipo de trabajo podría estar bajo en su desempeño, debes convencer a todos que si se ordenan bien y trabajan todos juntos mirando un solo objetivo podrá subir y ser mejor evaluados.

Un amigo de la infancia está necesitado, probablemente de dinero, si no ves a esta persona hace tiempo, pero te enteras de su situación, no dejes de darle una mano si puedes, será bueno para ti. Una carta que ha tardado en llegar podría ser una agradable sorpresa para ti el día de hoy, será un recuerdo que guardarás por siempre.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás adquiriendo una seguridad en ti mismo que puedes encontrar un tanto extraña, debido a la época que has vivido recientemente. Es normal que frente a las cosas que nos duelen tomemos una actitud positiva luego de un tiempo, debido a que nuestro interior sabe que es la forma de ser felices y poder salir de cualquier dificultad.

Verás un conflicto entre personas en la calle, no te entrometas a no ser que sea estrictamente necesario. Un viaje que estás planeando podría presentar dificultades para concretarse, es probable que te den trabajo extra el día de hoy, lo más recomendable es cambiar de planes y realizar el viaje más adelante.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es probable que recibas un aviso desagradable de parte de tu familia, si se trata de una enfermedad de uno de ellos, ayúdale como sea posible. Un momento especial se dará entre tú y tu pareja, dale el valor que corresponde y disfruta del rato que tendrán juntos.

Si estás buscando el amor, es posible que veas pocas opciones a tu alrededor y estás en la razón, es recomendable mantenerte sin pareja por el momento, ya que no querrás cometer el error de estar con alguien que no quieres. Un mensaje extraño te llegará, se tratará de alguien del pasado que ya has olvidado, no vuelvas atrás porque no traerá nada nuevo ni bueno a tu vida actual.

Frase del día: "No pares cuando estés cansado. Para cuando hayas terminado" - Marilyn Monroe?