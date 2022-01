El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona amable en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad son una tendencia mundial y se han vuelto virales en redes. A través de ellos, los usuarios descubren aspectos asombrosos de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

Esta manía comenzó cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que el cerebro y sus dos hemisferios (izquierdo y derecho) funcionaban de manera diferente. De este modo se comprendió que la forma en que pensamos está determinada de acuerdo a cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de este hallazgo, entonces, surgieron numerosas pruebas que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente debes recordar que estos test que circulan en redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Te animas a conocer lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Pruébate! Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas ¡No hagas trampa! Los resultados te sorprenderán.

Test de personalidad.

Gato: lo que más se destaca en ti es tu sentido de independencia. No te gusta que pongan en peligro tu libertad por lo que no sueles estar en pareja. Detestas que te controlen y te quiten tu espacio, no te gusta dar explicaciones a nadie sobre lo que haces o dejas de hacer. No demuestras tus sentimientos a cualquiera, solo tus más íntimos te conocen en profundidad. Además eres muy detallista, nada se te pasa por alto.

Tenedor: sobresales por ser una persona muy aventurera y curiosa. Siempre estás buscando nuevas experiencias para desafiar tus capacidades y vivir cosas nuevas. Eres muy extrovertido y sociables, te gusta charlas con gente desconocida. Consideras que la vida se pasa muy rápido por lo que no te gusta perder el tiempo en asuntos que no creas que valen la pena.