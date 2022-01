¿Abandona Aquaman? Jason Momoa se suma a la saga de "Rápidos y Furiosos"

Jason Momoa cambiará su papel como superhéroe en DC Comics para sumarse al elenco de la décima entrega de “Rápidos y Furiosos” como parte de los protagonistas, algo que se confirmó en redes sociales con mensaje dando la bienvenida al actor.

Aunque no se han revelado más detalles sobre la película, se dio a conocer que Jason Momoa será parte de la lista de villanos en la saga en la que también han destacado Dwayne Johnson, Luke Evans, Jason Statham , Charlize Theron y John Cena.

Se espera que “Rápidos y Furiosos 10” llegue a las salas de cine el 18 de mayo de 2023 para repetir el éxito de la entrega anterior, pues la cinta recaudó más de 7 millones de dólares que la convierte en una de las más taquilleras del 2021, señala la agencia EFE.

Jason Momoa se suma al elenco de "Rápidos y Furiosos". Foto: Instagram @aquamanmovie

Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Sung Kang y Vin Diesel volverían a la pantalla grande con la décima entrega, aunque podría ser una de las últimas películas del elenco ya que se informó que la 11 marcaría el final de sus apariciones.

Separación de Jason Momoa

El actor que da vida a Khal Drogo en "Game of Thrones" atraviesa por un complicado momento, pues recientemente dio a conocer en sus redes sociales su separación con Lisa Bonet luego de 16 años de relación y fue captado con un notable descuido de su físico.

Su impactante cambió físico ha causado alarma en los fans y fuentes cercanas al actor han señalado que atraviesa por una profunda depresión tras su divorcio. Sin embargo, su nuevo papel en "Rápidos y Furiosos" mostraría que el actor está listo a continuar con su trabajo.

Hasta el momento Jason Momoa no ha dado declaraciones sobre su papel en la exitosa saga, algo que dio a conocer The Hollywood Reporter, pero se informó que él ha decidido alejarse por un tiempo de los reflectores y vive en su lujosa camioneta que mantiene en el patio de uno de sus amigos más cercanos.

Uno de los proyectos en puerta de Jason Momoa es "Aquaman and the Lost Kingdom" cuya filmación concluyó y su estrenó será el 16 de diciembre de este año, la serie "See" es otra de la producciones en las que se encuentra el actor de 42 años.

Jason Momoa sorprende por su cambio físico. Foto: Instagram

