¿Netflix cerrará tu cuenta este 2022 si la compartes con amigos? Esto sabemos

Netflix es la plataforma de streaming más popular a nivel mundial. Para nadie es un secreto que una gran cantidad de personas comparten su cuenta con amigos, familiares y pareja. Sin embargo, tampoco es un secreto que a la compañía en cuestión no le gusta el uso de esta práctica cada vez más común.

En marzo del año pasado, The Washington Post afirmó que los usuarios con cuentas compartidas recibieron un mensaje al momento de entrar al servicio de series, películas y documentales en el que les pedía que si no eran los dueños de la cuenta, crearan una nueva para disfrutar del contenido.

"Si no vives con el propietario de esta cuenta, necesitas tu propia cuenta para seguir viendo", era el mensaje que sólo un grupo limitado de personas vio en sus dispositivos. Posteriormente, aparecía una opción para enviar un código de verificación por correo o mensaje de texto.

¿Netflix cerrará mi cuenta este 2022 si la comparto con amigos?

En aquel entonces, Ebony Turner, un portavoz de la empresa aseguró que sólo se trataba de una "prueba diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo". Ahora bien, ¿qué pasará con esa 'prueba' en este 2022?

Recientemente, medios en Italia como Tech Meteoweek y TecnoAndroid han estado difundiendo información sobre el tema. No obstante, ha sido de forma exagerada, argumentando que la plataforma de streaming podría no sólo cerrar las cuentas compartidas, sino también multar a los usuarios.

Ambas son situaciones que Netflix no puede hacer, pues la compañía no ha cerrado ninguna cuenta compartida hasta el momento. Lo único cierto es que la prueba en la que aparece el mensaje para verificar la cuenta es limitada y no pone en peligro a nadie de tener acceso a todo el catálogo audiovisual.

