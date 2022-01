Mhoni Vidente Horóscopos de fin de semana del 28 al 30 de enero, amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos de fin de semana que van del 28 al 30 de enero; gracias a sus cartas del tarot te dice lo más relevante en materia de salud, dinero y amor.

Aries

Viernes de muchas ganas de estar enamorado y sentirte pleno en tu vida, recuerda que tu signo no sabe estar solo así que esta fin de semana será de conquista con los signos compatibles capricornio y virgo, recuerda no cargar problemas que no son tuyos es mejor mantenerse al margen de todo,

Terminas de hacer unos pagos atrasados y te pones al corriente con tus cuentas, decide ya tomar un curso de natación o yoga; debes decir lo que piensa pero sin ofender trata de siempre llegar a una solución con tus compañeros de trabajo.

Te compras ropa y renuevas el look, compras un espejo para tu cuarto, tendrás un golpe de suerte y va ser con los números 21,07 trata de combinarlo con tu día de Nacimiento para personalices tu suerte, este domingo rézale y préndele una vela amarrilla a tu Ángel Protector que es el Arcángel Gabriel y veras como te va ayudar salir de las malas situaciones.

Tauro

Viernes de estar un poco molesto contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida laboral y personal y eso te frustra recuerda que tu signo siempre tiene que estar avanzando y renovando sus energías para estar en paz.

Te llega una invitación a una fiesta de un familiar, decide volver a tomar un curso los sábados y domingos, trata de pedir un préstamo para pagar deudas, con tu pareja muy estable y a los solteros estarán de con amores nuevos y apasionados.

Este día domingo prende una vela blanca y pídale al Arcángel Miguel y veraz como las malas energías se van ir de tu vida, tus números de la suerte son 23,17.

Géminis

Viernes de estar saliendo de viaje por cuestiones de trabajo, van a ser un fin de semana de lo más divertido, te van a estar rodeado las fiestas y las nuevas amistades.

Te compras una bicicleta y decide empezar una rutina de ejercicio, te viene un dinero extra que no esperabas por medio un premio en la lotería con los números 25,06.

Recuerda siempre estar al pendiente de tu familia recuerda que eres el pilar para ellos , te viene un amor muy apasionado para los géminis que están solteros, para que te siga las buenas energías y préndele este domingo a tu Ángel protector que es el Arcángel Uriel. Arreglas tu carro de una llanta, a los géminis que están casados traten de estar en paz en su relación, tramitas un crédito para una casa.

Cáncer

Viernes de estar con muy buena suerte en todo lo relacionado a trabajos nuevos y llegada de dinero por medio de juegos de azar van a ser unos días de abundancia sobre todo trata de jugar estos números 31, 06.

Trámites de pagos de impuestos, sacas tu residencia y arreglas papeles de migración, ya no seas tan terco con ese amor es mejor ese circulo en tu vida y empieza a conocer personas más compatibles para ti.

Piensa en hacerte una cirugía plástica y hacerte unos arreglitos haz lo en tu días de renovarte por completo, este domingo préndele una vela azul y rézale a tu Ángel protector que es el Arcángel Rafael y veraz como te va hacer que te vaya de lo mejor en tu vida.

Leo

Viernes de estar un poco molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y solo te buscan cuando necesitan un favor, recuerda que nunca esperes lo que no va llegar es mejor cambiar de amistades y conocer personas más humanas como tú.

Te llega un amor muy apasionado en estos días para los Leo que están con pareja va ser un fin de semana de mucho amor, ten cuidado con lo que comes trata de cuidarte del intestino o estómago.

Trámites de cambiar tu carro , te busca tu mami para pedirte una ayuda económica, trata de estudiar mas para los exámenes recuerda no dejar para lo último tus compromisos este domingo rézale y prende una vela blanca a tu Ángel protector que es el Arcángel JOFIEL que te ayudar a iluminar tu vida con la luz dorada, tus números de la suerte son 52,09.

Virgo

Viernes de tener algunas dificultades con personas de tu trabajo recuerda que a veces no puede controlar tus impulsos y te hacen enojar trata de no tomar las cosas tan intenso y dejarlo pasar, remuevas tu casa y la pintas de colores claros para que te llegue más abundancia, celebras el cumpleaños de un familiar.

Terminas de hacer pagos atrasados, a los que están con pareja va ser un fin de semana de lo más divertido y romántico, trata de cuidarte de problemas de garganta recuerda dejar el tabaco y llevar una vida mas saludable.

Este domingo va ser mágico para tu signo prende una vela rosa y rézale a tu Ángel protector que es Chamuel y pídale lo que más necesitas y verás que en menos de 11 días va ser milagro cumplido, tus números de la suerte son 54,09.

Libra

Viernes de juntas laboral y cambios de puesto trata de estar muy atento a todo lo que te rodea en ámbito de trabajo, recuerda amigo de libra que tu signo es el alma de las fiestas y el amigo de todos por eso siempre vas a estar invitado a todas las reuniones

Trámites de cambiar de casa recuerda que es bueno vivir aparte de tus padres para que puedas madurar, sales de viaje pero va ser muy cerca de tu casa; tu pareja te invita a vivir juntos.

El sábado decide tomar un curso de publicidad y diseño, tendrás trabajo el domingo u organizas tu agenda de la semana, te busca tu mami porque se siente deprimida trata de darle apoyo moral, este domingo rézale a la Virgen María que es quien te protege de todo lo negativo préndele una vela blanca y pon rosas amarrillos en tu casa para la abundancia, tus números mágicos 09,13.

Escorpión

Viernes de noticias sobre cambios en cuestiones de tu trabajo, recuerda escorpión que estás en tu tiempo de renovar tu energía y cambiar por completo así estos días vendrá a ti nuevos proyectos de vida.

Ten cuidado con problemas de espalda y huesos trata de no cargar cosas pesadas; te busca un ex pareja para tener una reconciliación trata de cerrar cirulos y dejar eso atrás; tendrás que hacer un curso este sábado de leyes y administración de redes sociales.

Te compras un celular nuevo, si tiene pareja trata de no pelear en este fin de semana, este domingo rézale y prende una vela blanca a tu Ángel protector que es el Arcángel Zadquiel y veraz como te ayudar a estar mejor en tu vida. Tus números de la suerte son 21,67.

Sagitario

Viernes de juntas de trabajo y cambios de personal recuerda que necesitas buscar siempre dos ingresos por la situaciones que se puedan presentar es decir tener un negocio propio.

Día de exámenes escolares y pagos de colegiaturas, te buscan para hacer un diseño recuerda que tu signo es muy bueno para el arte y comunicaciones; tomas un curso de enfermería y de cosmetología; te busca tu mami para que le ayudes en una situación legal.

Eres muy carismático y eso hace que el amor siempre este a tu lado y más en este fin de semana que va ser con los signos de Cáncer y Aries, este domingo la suerte va llegar a ti por medio de tu Ángel protector que es Leiazel préndele una vela verde y rézale y veras que los éxitos vendrá a tu vida.

Capricornio

Viernes de salir con los amigos y con tu pareja va ser un día de estar de alegre y con buenas noticias a tu alrededor solo trata de no platicar lo que te platiquen los demás para que evites chismes; eres muy bueno para organizar y administrar así trata de tomar un curso los sábados.

Vas ir a visitar un familiar que esta enfermo, te compras ropa y zapatos, decides alejar ese mal amor que sólo te buscaba cuando necesitaba algo de ti. Es tiempo de tomar decisiones y madurar en tu relación sentimental

Sacas tu licencia o seguro social, sigue con a dieta que eso te ayudar a verte de lo mejor, este domingo prende una vela de color azul y rézale a tu Ángel protector que es Hahahel que te ayudar a estar más protegido de las energías negativas.

Acuario

Viernes de no prometer lo que no vas a cumplir y más en cuestiones amorosas es mejor decir la verdad o no decir nada; trámites de auditoria en tu trabajo y revisión de tu gerente.

Arreglás papelería de un préstamo para comprar un coche nuevo, piensas mucho como hacer dinero y a tu signo se le va muy fácil las ventas así que trata de ya ocupar tu tiempo en un negocio propio.

Te llega la invitación de salir de viaje; no prestes dinero te van a robar la suerte, sábado y domingo de trabajar extra, este domingo que va ser tu día de suerte para tu signo trata de rezarle y prenderle una vela de color blanca a tu Ángel protector que es Mikael que te ayudar a vencer todos los obstáculos en tu vida.

Piscis

Viernes de estar con las energías cruzadas y con los sentimientos muy alterados, recuerda que tu signo se llena de remordimientos de cosas que hiciste con amores del pasado es mejor pedir perdón y avanzar,

Tendrás mucho trabajo en estos días y estarás viendo lo de poner un negocio, festejas en este fin de semana a un a familiar y te sentirás de lo mas feliz; te regalan una mascota, pagas una deuda del pasado y te pones al corriente con tus deudas.

Compras un boleto de avión para el mes de marzo irte de vacaciones, este domingo que va estar con mucha ayuda divina vas a prender una vela roja y le vas a rezar a tu Ángel protector que es Veuliah que este Ángel va ser que nunca te falte nada en tu vida terrenal.