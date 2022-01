Abuelita quería pagar sesión de FOTOS improvisada con manzanas; enternece la red

Una abuelita se hizo viral en redes sociales al querer pagar una sesión de fotos improvisada con manzanas. A los usuarios de internet les ha conmovido la historia de la mujer, que se acercó a un joven fotógrafo con la ilusión de que capturara su rostro.

Pedro OBfirê, fue el artista de la lente que reveló el conmovedor encuentro que tuvo con la señora de avanzada edad. En sus redes sociales, como Facebook y Twitter, indicó que él estaba capturando algunas imágenes en la zona centro de Saltillo, cuando la mujer se acercó a él.

En su video de TikTok -que puedes ver AQUÍ-, el chico indicó que la abuelita se le acercó y le pidió que si le podía tomar algunas fotos, pues a ella le gustan mucho desde que es joven. En el clip de muy pocos segundos, muestra a la mujer posando muy quieta, mientras él la captura con la lente.

La abuelita le pidió al joven que le tomara fotos Foto: Captura de pantalla

Abuelita quiere pagar con manzanas

Más tarde también compartió la historia y el resultado de la sesión en su cuenta de Facebook, en donde además reveló que la mujer quería pagarle con manzanas el gesto que tuvo y que accediera a cumplir una de sus ilusiones.

"Me encontré a esa abuelita muy carismática mientras tomaba fotografías y ella me dijo que si cobraba porque tenía muchas ganas de una fotografía, pero que no tenía dinero pero si unas manzanas; eso fue lo de menos y la capture para siempre , eso no evito que saliera muy chula", colocó en la descripción.

Además de mostrar su nobleza, el fotógrafo también dejó ver su talento, pues no tomó solo una imagen, capturó varias en diferentes poses. Hay unas cuentas en donde se ve a la abuelita sentada en las escaleras, en otras parada y en algunas más sonriendo, demostrando que estaba satisfecha con aquel momento.

La historia ya se hizo viral, pues en TikTok tiene 18 mil 'Me gusta', mientras que en Facebook tiene 8.7 mil "likes y ha sido compartido 3.7 mil veces.

