Tendencia digital: Andrea Vaamonde crea plataforma y podcast de moda

Ha trabajado en reconocidas startups de tecnología, empresas y editoriales especializadas en la moda, mismas que le dieron la experiencia para lograr emprender.

“Nací en Venezuela y desde pequeña me gustaba ver los desfiles de moda, estudié la carrera de Comunicación, me encantaron las clases de Marketing, Ventas y Emprendimiento. Durante la carrera trabajé en una marca de ropa para niños, en donde aprendí todo el proceso de producción que se necesita para llevar una marca. Después renuncié y me fui a Nueva York a estudiar marketing de moda, posteriormente me invitaron a México a trabajar en Vogue México y Latinoamérica como Coordinadora de moda y por último en Bumble and Bumble”, comentó.

“Empecé haciendo consultorías online, donde guiaba a los emprendedores a hacer sus brandings. En mi tiempo libre escuchaba podcasts en inglés, de allí surgió la idea de crear Latinoamérica de Moda en español, para dar a conocer todo lo que engloba esta industria, desde diseñadores emergentes, personalidades y tips para emprender en este ámbito. Impartimos workshops, cursos, master classes, e-books, mentorías, consultorías y experiencias de valor que les ayuda a reforzar sus conocimientos. Comparto contenido en Instagram, y gracias a eso las marcas me están empezando a buscar para apoyarlas”, relató Vaamonde.

Andrea está convencida de que la respuesta es crear una comunidad para promover el talento. “Uno de nuestros propósitos es que nos sintamos orgullosos de los diseñadores y aprendamos a reconocer su trabajo. En lo personal me hace muy feliz apoyar a los emprendedores, cuando me escriben para alguna duda siempre busco darles la mejor respuesta para que puedan crecer”, comentó entusiasmada la venezolana.

“Esta industria tiene muchas oportunidades para crecer, debo confesar que al principio, cuando iba a las pasarelas había personas que me veían feo porque no acudía con un outfit fashionista, lo que no sabían es que utilizaba sneakers porque venía en Metro de algún shooting de trabajo. Esos detalles no definen si soy buena o mala en mi trabajo”, enfatizó la creadora de contenido.

Para ella uno de los retos más importantes ha sido aprender a crecer el negocio de una forma orgánica, "el equivocarme y volverme a levantar, y el que mi madre entendiera la modalidad de un freelance", ya que siempre trabajó en empresas. "Mi consejo para los emprendedores es que un N0 es abrir espacio a nuevas oportunidades. La industria de la moda es un mundo de pasión y perseverancia”, señaló la comunicóloga.

“Queremos hacer cenas en diferentes lugares del mundo, donde podamos reunir a personalidades, periodistas, influencers, fotógrafos e ilustradores y puedan conversar y generar un networking”, finalizó.

*Considera que la moda es un telar muy grande que se puede cortar de diferentes maneras.

*l Existen diseñadores latinoamericanos que merecen ser reconocidos en los medios de comunicación por el talento y creatividad que poseen.

POR ISIS MALHERBE

@ISISMALHERBE

FOTOS: CORTESÍA

MAAZ