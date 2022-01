¿Por qué no tengo novio o novia? 5 posibles razones por las cuales sigues soltero

La soltería es uno de los conceptos que más aterran a las personas, ya sea por el abrumante sentimiento de soledad que suele presentarse, o bien, por la temida presión social, especialmente cuando eres el único miembro de tu familia o grupo de amigos sin pareja.

Es importante recalcar que estar soltero no está mal; sin embargo, si alguna vez has sentido culpa o ansiedad con respecto a tu futuro y te has preguntado porqué no tienes novio o novia, aquí te explicamos algunas razones por las cuales es probable que no tengas pareja.

El amor; fuente de felicidad

Existen muchas maneras de sentirte feliz y maximizar ese sentimiento; para muchos el amor puede reflejarse en la amistad, un abrazo de tus familiares o incluso como los tiernos movimientos de cola de tu mascota cuando llegas a casa, pero para otros, el verdadero significado de una vida plena es tener novio o novia.

De acuerdo con el Centro de Psicología López de Fez de España, tener pareja es una de las necesidades básicas del ser humano, pues ayuda a saciar el hambre de afecto, contacto sexual y sentido de pertenencia. Además nos hace alcanzar un ‘estado de gracia’ en nuestro interior y ayuda a mejorar nuestro comportamiento social.

Te podría interesar: ¿Por qué me tiembla el ojo? 6 cosas que lo provocan y remedios para evitarlo

Razones por las cuales no tienes novia/novio

Si recién saliste de una relación tóxica, o bien, estás soltero por decisión propia pero aún así te preguntas porqué no tienes pareja a pesar de que has intentado conseguirla, es posible que estés cometiendo algunos errores en tus intentos, por ejemplo:

Te enfocas demasiado en ti mismo: La idea de tener pareja te ilusiona, pero quizás también te asusta un poco. Dejar atrás tu soledad, espacio y tiempo puede ser complicado, pero una vez que dejes de preocuparte solo por ti y comenzar a pensar en otra persona, le agregarás un valor especial a tu vida.

Estás esperando a la pareja perfecta: El mito del amor romántico de las películas de Hollywood nos ha metido una falsa idea de la idealización. No existe la pareja perfecta, todo el mundo tiene cualidades y virtudes compatibles contigo; enfócate en ellas.

Te podría interesar: ¿Cómo saber si le gusto a alguien? 10 señales que lo revelan

No estás ofreciendo nada: Una de las grandes bases de las relaciones humanas es la reciprocidad; se trata de dar y no solo recibir. Pon atención a las necesidades físicas o emocionales de la gente, así será más fácil establecer vínculos fuertes.

Tienes muchas inseguridades: Ya sea por el físico, finanzas u otras condiciones, nuestra mente suele jugar con nuestras emociones y hacernos sentir que no somos lo suficiente para alguien; pero para la persona correcta, nada de esto le importará.

No lo has invitado a salir: Estadísticamente, tienes más posibilidades de salir con esa persona si tan solo preguntas; quizás te puede asustar que su respuesta sea no, pero piérdele el miedo al rechazo. El que no arriesga, no gana.

Intenta cambiar tu rutina a la hora de ligar y verás que, tarde o temprano, la pareja con la que tanto sueñas llegará en el momento indicado; cree en ti, en tus valores e instintos. Tu novia o novio te estará esperando para deshacerte de tu soltería de una vez por todas.