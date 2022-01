Horóscopos de Mhoni Vidente hoy 23 de enero: conoce las predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente, la astróloga más famosa de México, tiene este domingo 23 de enero preparadas sus predicciones para que sepas cómo te irá en el amor, dinero y el trabajo.

Descubre qué tiene preparado para ti los astros, conoce tu horóscopo este día y termina la semana de la mejor forma con energía y buena actitud conociendo tu suerte. Aquí te dejamos las predicciones de este domingo.

ARIES

Días de mucha espiritualidad y de ayuda de tu ángel de la guarda para realizarte más en lo profesional. Va a ser un fin de semana de salir de viaje con tu pareja y de convivir más con tus seres queridos.

Recuerda que tendrás unos días de descanso que ya te hacen falta para renovar energías.

No le digas no al amor, ya es tiempo de tener una pareja estable. Cuidado con la salud, no seas tan confiado y trata de protegerte.

TAURO

Tendrás un cambio muy positivo en tu vida laboral y que te viene una persona del signo de Sagitario o Acuario que te va a ayudar mucho a tener más éxito en tu profesión.

Vienen unos días más armoniosos y de vivir en plenitud tu vida de pareja. Sigue el ejercicio o dieta, ya te estás viendo de lo mejor.

GÉMINIS

En el amor decides estar más tranquilo y no salir con nadie, recuerda que también necesitas tiempo para ti. Te viene un dinero extra.

Te busca alguien del signo de Libra o Aires para tener una relación de pareja, pero sin compromiso. Ten cuidado con las pérdidas o robos en las calles.

CÁNCER

Debes superar cualquier obstáculo que se te presente sin hacer ningún drama, con la mentalidad firme que serás el triunfador de todo lo que vayas a hacer.

Cuídate de dolores de estómago o intestino. A los solteros les vendrá un amor muy compatible.

LEO

Ya no seas tan imponente en tus ideas y mejor trata de negociar todas las alternativas en la vida y verás como tendrás más éxito en lo laboral.

Te busca un amor del pasado para volver, pero trata de mejor cerrar ese círculo y seguir conociendo personas más compatibles. Debes organizarte, pues tienes michos pendientes.

VIRGO

Si estás soltero te va a venir alguien del signo de Piscis o Escorpión que va a ser muy compatible contigo. Fin de semana de estar con muchas ganas de arreglar tu casa o cambiar los muebles de tu recámara.

Recuerda que no debes de quedarte en el camino y seguir con tu proyecto de vida.

LIBRA

Trata de seguir superándote en lo personal y con tus estudios. Te hacen una cirugía y todo sale de lo mejor.

Intenta dormir más y deja a un lado tu celular, evita que te distraiga por las noches; recuerda que también tu cerebro necesita descansar. Ponte la meta de ahorrar y solo compra lo que necesites.

ESCORPIÓN

Realizarás mejoras en tu casa durante este fin de semana, pues a tu signo lo domina la limpieza y el orden, y eso provoca que tengas más abundancia en tu vida, pero además te brinda mucha satisfacción. Trata de no estresarte. Ya no juegues con dos amores al mismo tiempo, recuerda que tarde o temprano se darán cuenta y eso te hará quedar mal.

SAGITARIO

Te invitan a salir de viaje, acepta porque te irá de lo mejor. Trata de no andar con dos amores a la vez, porque quedarás mal con uno. Ten cuidado con los chismes familiares, evita platicar tus intimidades. Aprovecharás este día para hacer un cambio de look.

CAPRICORNIO

Compras boletos de avión para irte de viaje. Te invitan a un lugar en donde te divertirás mucho. Conoces a alguien muy compatible contigo, será del signo Piscis o Tauro, y puede ser tu pareja ideal.

Te llega un dinero extra o te pagan un bono. Cuídate de los dolores de espalda y huesos, recuerda que los cambios de tiempo afectan tu salud.

ACUARIO

Te llegarán muchas propuestas positivas, sólo trata de moderar tu carácter tan exagerado, deja de reaccionar dramáticamente a todo lo que te pasa.

Este fin de semana será de convivencia familiar. No sabrás qué hacer en cuestión de un amor del pasado, recuerda dejar que las cosas fluyan y que el mismo destino te junte o te separe de esa persona, tú no hagas nada.

PISCIS

Llegarán amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad. Recuerdas mucho a alguien del pasado, pero es mejor que ya cierres ese círculo amoroso y te des a la tarea de conocer personas más compatibles contigo.

Ten cuidado con lo que comes, recuerda que tu punto débil es el estómago. Harás descubrimientos de aptitudes y eso te hará progresar en lo profesional.

