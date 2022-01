¿Quieres leer a George Orwell? Este es el orden en que debes ir a sus libros

Novelista, ensayista y crítico de origen británico nacido en la India. Así es como se puede comenzar a definir a Eric Arthur Blair, mejor conocido mundialmente como George Orwell, el cual fue su seudónimo literario. Muchos fueron los trabajos con las letras donde mostró su percepción del mundo, mismo que le dio reconocimiento hasta colocarlo como un novelista distópico, mote bien ganado por dos de sus novelas: 'Rebelión en la granja' (1945) y '1984' (1949).

Para comprender mejor el trabajo de George Orwell, hay que saber que su obra lleva la marca de las experiencias autobiográficas vividas por el autor en tres etapas de su vida. Estás fueron:

Su posición en contra del imperialismo británico que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud.

Estar a favor del socialismo democrático, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París.

Estar en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación en la guerra civil española.

¿Qué escribió George Orwell para el mundo?

Durante su carrera destacó como periodista, en especial como reportero. Con esta labor, se le atribuyen obras como Homenaje a Cataluña (Homage to Catalonia), sobre la Guerra Civil Española, o El camino a Wigan Pier (The Road to Wigan Pier), que describe las pobres condiciones de vida de los mineros en el norte de Inglaterra.

Aunque por este tipo de investigaciones fue sumamente reconocido, las generaciones más actuales le han tomado como un novelista destacado por las dos obras antes mencionadas. Para añadir a la descripción de éstas, la primera es una alegoría de la corrupción de los ideales socialistas de la Revolución rusa por Stalin.

En el caso de '1984' es la visión profética de Orwell sobre una sociedad totalitaria situada supuestamente en un futuro cercano. Incluso, para está profetizó el concepto de "gran hermano" como esa visión de la observación total.

¿EN QUÉ ORDEN LEER A GEORGE ORWELL?

Comienza con '1984' y sorpréndete

Leer a Orwell y en particular comenzar por una de sus novelas más destacadas, '1984', es comprender de lleno su visión y legado al mundo literario. Para comenzar, con esta novela publicada poco antes de morir, Orwell presentó una perspectiva del mundo que décadas después, casi como un vaticinio, se cumpliría a casi cabalidad, o por lo menos sí en la metáfora.

En '1984' narra una situación vivida en la ciudad de Londres donde la Policía del Pensamiento se encarga de controlar de forma asfixiante la vida de los ciudadanos. Para lograrlo, manipula la información y allí es donde entra el protagonista Winston Smith, quien tiene como trabajo reescribir la historia y adaptarla a lo que el gobierno considera la versión oficial de los hechos.

Sigue con 'Rebelión en la Granja' (1945)

'Rebelión en la Granja' es una novela corta satírica, definida también como una fábula sobre cómo el régimen soviético de Lósif Stalin corrompe el socialismo. La misma presenta a un grupo de animales de una granja donde se expulsa a los humanos tiranos y crean un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra tiranía brutal.

El autor, un socialista democrático y durante muchos años un miembro del Partido Laborista Independiente, fue un crítico de Stalin. La novela fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial, pero se hizo conocida por el público hasta finales de los años 1950.

Homenaje a Cataluña, relato de 1938

'Homenaje a Cataluña' es el relato personal sobre su experiencia durante la Guerra Civil española, todo escrito en primera persona. En ese entonces, Orwell sirvió como soldado raso y oficial en partes de Cataluña y Aragón desde diciembre de 1936 hasta junio de 1937. En ese momento y tras los sucesos de mayo de 1937, el partido político que pertenecía (el POUM) fue declarado organización ilegal y debió huir o enfrentar un encarcelamiento.

Todo esto y más fue mostrado en este texto.

Novelas

Los días de Birmania (Burmese Days, 1934)

La hija del clérigo (A Clergyman's Daughter, 1935)

Que no muera la aspidistra (Keep the Aspidistra Flying, 1936)

Subir a por aire (Coming Up for Air, 1939)

Rebelión en la granja (Animal Farm, 1945)

1984 (Nineteen eighty-four, 1949)

Narrativa de no ficción

Sin blanca en París y Londres (Down and Out in Paris and London, 1933)

El camino a Wigan Pier (The Road to Wigan Pier, 1937)

Homenaje a Cataluña (Homage to Catalonia, 1938)

