LEY DE LA ATRACCIÓN: Qué es y como aprender a aplicarla para alcanzar tus objetivos

Todas las personas hablan de la Ley de la Atracción, pero pocos saben que consiste en una creencia que afirma que el universo tiene un origen mental y afirma que cada persona va desarrollando su propio destino y su vida.

El poder de la mente se utiliza para atraer aquellas situaciones que se desean mediante las vibraciones de energía que se emiten, la ley indica que nada es por casualidad y que se trasforma en realidad física.

Maneras en las que se puede efectuar la ley de la atracción

Centrar en lo que se desea: al centrarse en lo que uno desea se tiene una mayor claridad para conseguirlo, muchas personas hablan de lo que no quieren, pero al no saber lo que si desean no es claro el efecto.

Determinar los pensamientos: la mente es muy poderosa, por eso se debe valorar la cuales son aquellos pensamientos que si funcionan para lograr lo que anhelamos y de esta manera no poner limitantes y confundir al cerebro. “si se tienen pensamientos positivos se tendrá con facilidad una base para conseguir lo que se anhela”.

Visualizar lo que se desea: ver más allá de la realidad, es decir mirar a futuro y prever como si aquello que deseamos ya estuviera creado.

Pasar a las acciones: No solo con la mente se llevan a cabo las cosas, al establecer una serie de planes y acciones se pueden alcanzar todas las metas que se desearon en algún momento. Un claro ejemplo son las personas que desean llevar a cabo un viaje, si no se planifica, ahorra y busca un destino con anticipación es poco probable que este se lleve a cabo.

