Horóscopos 2022: los signos del zodiaco destinados a dar "borrón y cuenta nueva" a su relación en ENERO

Comienza este año 2022 y diversos signos lo iniciarán de manera totalmente renovada, pues hay al menos tres de los 12 signos del zodiaco que tendrán que decir adiós a sus relaciones actuales para dar paso a un amplio proceso de cambio y renovación personal, y este será tan solo el primer gran paso en una serie de procesos evolutivos hacia el camino que han venido pensando y el futuro que han idealizado.

Si bien el término de una relación puede llegar a ser uno de los eventos más desgarradores por los que puede pasar una persona, también se convierte en el momento más decisivo, cuando cuando reconoce que tiene que despedirse de alguien para priorizar el bienestar propio. Esto en muchas ocasiones se debe a diferencias irreconciliables, pero inconscientemente son planes que ya se han venido pensando hace tiempo.

Debemos recordar que desde el año pasado ya se venían gestando una serie de cambios drásticos en la vida de cada uno de los signos del zodiaco, mismos que serán más visibles y palpables a partir de este mes de enero, ya que alcanzarán aspectos cada vez más personales y emocionales de cada persona, en este caso las relaciones de pareja. por ello te mostramos cuáles serán los signos que sin duda darán borrón y cuenta nueva a sus parejas y se despedirán para siempre, en su búsqueda de estabilidad y crecimiento propio.

Signos que dirán adiós a sus parejas este Enero de 2022

No hay que pasar por alto que esta serie de cambios viene de tiempo atrás y está influenciada por la presencia de Mercurio en el cielo, el cual influye en la velocidad a la que pueden suceder sucesos tan complejos como estos; además, cuando la Luna opuesta a Mercurio transita, podemos encontrar que la única forma de llegar es a través de ella, por lo que es el momento de decir adiós y dar paso a lo nuevo.

LEO: Leo no es de los que dudan cuando se trata de eliminar a alguien de tu vida, ni tampoco le gusta quedarse en situaciones en las que prevalece el abuso, además que no cuenta con la paciencia para lidiar con personas que suelen molestarlo de alguna forma; ante esto siempre decidirá cortar este vínculo de raíz y seguir adelante.Eliminar a personas de su vida no es complicado, por lo que pronto lo superarán.

Desde octubre pasado, con la Luna opuesta a Mercurio, comenzaron las señales que indicaban que Leo estaba reteniendo a alguien en su vida, alguien que te trajo consigo angustias y problemas, si bien ama a esta persona, pone constantemente a prueba sus nervios hasta el punto en que se dio cuenta que no había nada bueno ahí, por lo que le llegó el momento de decirle adiós a esa persona.

ESCORPIO: Desde hace algunas semanas han llegado a ti algunos sentimientos muy profundos, en gran parte debido a que la Luna se encontraba en Trígono Venus como Opuesto a Mercurio, con lo que se comenzó a gestar algo en ti: pronto te despedirías de alguien a quien amas, y ese momento llegó. En esta ocasión el amor propio logró la victoria, por lo que pronto te decidirás a terminar tu relación por completo y dejarás de compartir tu vida con alguien que te ama menos de lo que tú le amas.

Como todos, tienes tus apegos, pero también te das cuenta que es hora de decidir, y en este caso el apego cederá para conducirte terminar tu relación, pues esta persona ala que aún amas debe desaparecer. Te has dado cuenta que a su lado no hay lugar en tu crecimiento y tampoco hay espacio para alguien en tu vida que solo pueda usurpar tu energía, sin nunca reponerla. Es el momento en que te liberes para siempre, pese al amor que sientes hacia ella.

SAGITARIO: Es el momento en que digas adiós a esa persona que fue por muchos momentos la más importante en tu vida y nadie te obligará a hacerlo, la decisión será plenamente tuya ya que solo tú conoces las razones por las que debes despedirte ahora; es evidente que ha habido dolor y te lastima, por lo que tienes que cuidar de ti. Pareciera que no puede controlarse a sí mismo y esto lo lleva a tratarte como algo menor, y no te mereces esto.

Puede que lleves años intentando despedirte oficialmente de esta persona, pero estas decisiones internas se terminarán de concretar, ya que te has dado cuenta que la única forma de ser feliz es eliminando para siempre a esta persona de tu vida; es probable que la ames aún pero es posible que incluso no seas correspondido de la misma manera, con el mismo sentimiento, respeto y consideración, por lo que decidirás mejor despedirte de ella.

