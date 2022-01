El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona sociable en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad cada vez atraen más adeptos y son furor en las redes. A través de ellos, los usuarios descubren inesperadas facetas de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios que posee nuestro cerebro (izquierdo y derecho) funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está condicionada de acuerdo a cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron innumerables test que pueden definir la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Te animas a descubrir lo que el siguiente test dice sobre ti? ¡Pruébate! Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo capta a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. Los resultados te deslumbrarán.

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Barco: sobresales por ser alguien muy observador. Sacas tus propias conclusiones de las cosas y no permites que nadie te influya. Vas de frente siempre en la vida y amas los desafíos por lo que, constantemente, estás buscando poner a prueba tus capacidades y salir de la zona de confort. Un rasgo particular de ti es que eres muy impulsivo y no puedes quedarte quieto. Cuando tienes un propósito, lo cumples.

Foco: te caracterizas por ser alguien muy extrovertido. No te gusta que te anden diciendo qué hacer y qué no. Amas la libertad e independencia. Eres alguien muy sociable y tienes mucha facilidad para hacer amigos nuevos y conversar con desconocidos. Tu autenticidad sobresale adonde quiera que vayas.