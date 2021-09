"Si, soy GAY ¿y qué?" responde trabajador de Pemex a críticas en redes; su historia se viraliza

Las determinantes y sinceras declaraciones de un joven trabajador de Petróleos Mexicanos (Pemex) se volvieron virales este jueves luego que su historia se diera a conocer en redes sociales y originara una serie de reacciones por parte de los internautas, quienes le brindaron su total apoyo.

La polémica inició el pasado 7 de septiembre cuando una página de internet, cuyo nombre no se especifica, publicó algunas de las fotografías que el usuario de Twitter conocido como "Palito de Pan" difundió en su cuenta personal; las imágenes compartidas hacían énfasis al parecido entre el usuario y el cantante tlaxcalteca Carlos Rivera.

Sin embargo, el post comenzó a volverse viral luego que diversos usuarios comenzaron a realizar comentarios acerca de la orientación sexual del trabajador de Pemex, por lo que dio inicio a un debate que terminó por volver viral la historia del joven tuitero, quien sorprendió a sus detractores al responder de manera pública a los señalamientos.

“Sí, soy gay, ¿y qué?”, respondió Palito de Pan

Tras la difusión de su historia y fotografías, y luego de recibir críticas sin fundamento, la molestia del usuario conocido como "Palito de Pan", quien se identifica en sus redes sociales como trabajador de Pemex, fue evidente y decidió responder a aquellos que comenzaron a cuestionar en redes su sexualidad.

En su cuenta de Twitter decidió compartir una respuesta contundente a las críticas, luego que sus fotografías se volvieran tendencia en esta red social por su supuesto parecido al cantante Carlos Rivera: “Sí, soy gay, ¿y qué?”, escribió en su publicación, la cual acompañó con una de sus fotografías personales.

“El día de ayer (6 de septiembre) una página de Facebook agarró varías fotos mías y las hizo virales. La verdad eso no me moleta, lo que sí vi eran los comentarios que decían sobre mi orientación sexual. Y pues sí, soy GAY ¿y qué? Hace mucho me dejó de importar lo que diga la gente de mi”, destacó el usuario que se identifica como "Palito de pan".

Como respuesta, los internautas demostraron su apoyo al joven trabajador de Pemex y además destacaron su parecido con el artista mexicano: “A Palito de pan le han dicho que se parece a Carlos Rivera. Y sí, definitivamente se puede apreciar el gran parecido que tiene con el cantante”, compartió en Facebook Ana Sierra, usuaria de esta red social.

La página "Homosensual" también se encargó de difundir la historia del joven y aprovechó su espacio para invitar a las personas que han leído acerca de la polémica generada en redes y que se identifiquen como "gay, bisexual, pansexual, lesbiana o una orientación sexual distinta a la heterosexual, a que hagan como este trabajador de Pemex y les deje de importar lo que la gente diga."