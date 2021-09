Reaparición de Steve de "Las Pistas de Blue" llena de MEMES y nostalgia las redes sociales | FOTOS

El emblemático personaje de Steve, interpretado por el actor Michael Steven Burns, protagonista de Las pistas de Blue reapareció a través de un mensaje que llenó de nostalgia toda la generación de finales de los años 90 y principios de los 2000. Ante esto, las reacciones en redes sociales no se hizo esperar.

La aparición de este emblemático personaje generó también reacciones de sorpresa y hasta cierta burla, pues en algún momento del video se hace la reflexión de lo que han hecho realmente las personas en este lapso de tiempo, desde que la serie infantil dejó de transmitirse.

Nostálgico

Pero al mismo tiempo, agradeció a los usuarios por el apoyo que le brindaron durante todos los episodios en donde pudo localizar la famosas pistas de Blue. Se mostró orgulloso de estas acciones.

"Toda la ayuda que me dieron cuando éramos más jóvenes aún me sigue funcionando el día de hoy, y eso es súper genial(...)Después de todos estos años, nunca los olvidé y me alegra que sigamos siendo amigos. Gracias", fueron las palabras de Steve.

Los mejores memes

Desde luego que el sentir de los usuarios se hizo presente desde el primer momento, algunos compartieron su alegría, pero fiel a la costumbre de los últimos años, muchos decidieron hacer memes de este instante.

A pesar de que el video fue publicado hace unos días, los comentarios continúan hasta ahora, siendo uno de los fenómenos de redes sociales que más impacto han causado. Aquí los mejores memes.