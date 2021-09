Comunal, emprendimiento con causa

¿Cómo inició la plataforma?

Trabajé un tiempo en televisión, y cuando decidí salirme retomé este proyecto. Estudié un diplomado de responsabilidad social en el ITAM para conocer a fondo este tema que me apasiona. Siempre me iba a brigadas para ayudar a comunidades marginadas, pero me di cuenta que ir una vez al año no era suficiente, debíamos acudir más seguido. Somos de los países que nos unimos cuando hay una catástrofe, pero ¿por qué debemos esperar a que suceda algo así?

¿Qué integra Comunal?

Somos un emprendimiento social, analizamos a detalle las necesidades de las empresas para crear vínculos de valor con diversas organizaciones. Desarrollamos campañas de marketing con causa y de responsabilidad social; ideas creativas, estrategias de comunicación, campañas sociales, y generamos contenido con un impacto positivo. Hemos trabajado con 160 organizaciones de distintos rubros, niños con cáncer, enfermedades terminales, niños que viven en prisión, personas con discapacidad en reinserción social y comunidades indígenas.

¿Cuál fue uno de los retos más grandes?

Iniciamos un crowdfunding para que las personas donaran, pero me di cuenta que mi familia y pocos amigos habían donado. Decidí darle un giro haciendo un bonding marketing, el cual fue redituable. La gente cuando piensa en caridad y organizaciones, cree que todo es gratis, pero detrás hay conocimiento y un equipo de profesionales. Los mexicanos debemos recapacitar y tener una mayor participación social y pensar en el bien común. Las nuevas generaciones son más conscientes, ya no piensan sólo en dinero, consumismo y éxito, buscan aportar valor.

Las personas ayudan, pero solamente a corto plazo, y debería ser constante para poder lograr un cambio positivo.

En Estados Unidos más de 90 por ciento realiza voluntariados con diferentes organizaciones; en México sólo 8 por ciento.

Junto con Fundación Wheels 4 Water ayudaron a las comunidades rarámuris a tener agua potable, pues caminaban kilómetros para tener acceso.

