Ari Gameplays vuelve a Twitch tras ser suspendida por ¡usar escotes!

Abril Abdamari Garza Alonso, mejor conocida como Ari Gameplays, regresó a Twitch, luego de varios meses de estar suspendida porque la plataforma debido a una polémica por su vestimenta. Los fans de la influencers se dijeron felices de verla de nueva cuenta por este medio, el cual es el que la hizo famosa.

Ari estuvo un tiempo en Facebook, donde realizó transmisiones gracias a Facebook Gaming. No obstante no tenía el mismo impacto que en Twitch, a donde finalmente regresó. La streamer nunca detalló las razones de su bloqueo, pero en varias ocasiones llegó a sugerir que todo fue a causa de en sus trasmisiones vivo usaba escotes, lo cual iba en contra de las políticas de Twitch, lo cual levantó todo una polémica sobre machismo.

La famosa de 23 años subió el primer streaming en compañía de su esposo, Juan Guarnizo; dijo estar agradecida “eternamente” con Facebook Gaming y agradeció por darle hogar. “Gracias por ser tan buenos y apoyarme en todo. Solo tengo palabras bonitas para ustedes”, escribió en su cuenta de Twitter. Abril se volvió famosa por ser coleccionista de funkos, y experta gamer; en YouTube cuenta con 3.2 millones de suscriptores, en Instagram 6.7 millones de seguidores y en TikTok supera ya los 13 millones de fans.

¿Cuáles son las políticas de Twitch?

En abril de 2021 prohibieron los juegos o las modificaciones visuales que incluyan desnudez o contenido sexual, incluidos parches que eliminen censuras, incluso en juegos que de otro modo estarían permitidos. “En segundo lugar, no se permite enfocar la emisión en torno a contenido sexual o desnudez dentro del juego, y los usuarios no podrán participar en actividades sexuales simuladas o actuaciones eróticas en el juego (como se define en las directrices de contenido sexualmente sugestivo)”, se lee en el blog de la plataforma. Luego de la polémica, sostuvieron que “el escote no tiene restricciones siempre y cuando se cumplan estos requisitos de cobertura”.

