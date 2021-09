¿Tu pareja es tu alma gemela? Tiktoker tiene fórmula matemática que revela la verdad

¿Alguna vez te has preguntado si tú y tu pareja son almas gemelas? Hay personas piensan que el estar destinados es algo que no le pasa a todos, pues existen parejas que a pesar de no tener similitudes tienen una conexión especial que dura para toda la vida.

Ahora en TikTok se ha hecho viral una fórmula que te dice si tu novio o novia es tu alma gemela. El método matemático se basa en fechas y edades de tu pareja y tuyas, las cuales revelarán si en verdad están destinados para estar juntos toda la vida, o si sólo serán el camino uno del otro.

El procedimiento para saber si tu pareja y tu son el uno para el otro, se hace de la siguiente forma: a la edad de tu pareja le pones dos ceros, después le restas tu año de nacimiento. Al resultado de la resta le sumas el año en el que estamos. Se vuelve a hacer la suma y si te da la edad de ambos significa que son la pareja ideal.

¿Qué tan real la fórmula de TikTok?

Aunque el resultado es sorprendente, hay muchos que aseguran que el resultado es el mismo si se hace con cualquier edad, incluso hay varios que utilizan el audio para hacer alguna parodia al respecto.

“Lo hice con el esposo y el amante y salió que son mis almas gemelas los dos”, “Claro que sale, el truco está en los dos ceros”, “Eso es matemáticamente todo lógico, con cualquier número sale”, son algunos comentarios que se leen en la plataforma de videos.

Otros usuarios criticaron a la mujer porque en el video original, la TikToker indica “hay que dividir”, sin embargo ella suma, por lo que generó varias burlas ante su habilidad en matemáticas. “Esas no son las divisiones que conozco”, indican en las reacciones.