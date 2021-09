Mujer dice que no la contratan en ningún empleo por tener cuenta en OnlyFans: "Soy muy sexy para trabajos normales"

Hace algunos meses se hizo viral el caso de una profesora que fue despedida cuando sus jefes descubrieron que tiene una cuenta de OnlyFans. En esta ocasión, la mujer llamada Amy Kupps reveló que no la contratan en ningún empleo porque es "muy sexy para trabajos normales".

La exdocente de Historia de 32 años, originaria de Carolina del Norte, Estados Unidos, aseguró que su apariencia pone nerviosos a los hombres que le realizan entrevistas de trabajo y cada que un empleador masculino conversa con ella, tartamudean, sudan y/o se sonrojan.

" Ser tan sexy siempre ha sido un problema para mí , pero creo que ahora tengo tanta confianza en mí misma que soy demasiado intimidante para los chicos que me entrevistan", dijo Amy Kupps al diario británico The Mirror .

Si bien es cierto que en OnlyFans genera buenos ingresos, la protagonista de esta historia dijo que le gustaría tener un trabajo permanente, pues aunque le encanta "parecer una Barbie morena", mencionó que necesita un "trabajo real" para pagar el seguro médico.

Por último, Amy Kupps afirmó que aunque desde que la despidieron ha sido complicado conseguir trabajo, sus suscriptores en OnlyFans han ayudado a solventar sus gastos. Agregó que se considera inteligente y que los hombres deberían ver más allá de su físico.

"Es difícil no encontrar trabajo después de que terminó mi carrera docente, pero mi OnlyFans me ha ayudado un poco con eso. Es un poco desalentador que sólo me juzguen por mi apariencia. Soy súper inteligente, pero los chicos no pueden pasar de mi pequeña cintura, mi busto grande y mis labios mejorados", finalizó.