Adelantan estreno de “Venom 2” ante el éxito de “Shang-Chi”; esta es la nueva fecha

“Venom: Let There Be Carnage” es parte de una serie de producciones, tanto en cine como en streaming, que vieron suspendidos sus estrenos debido a la pandemia de Covid-19, aunque no todo son malas noticias pues podría llegar a la pantalla grande antes de lo esperado.

Muchas de las películas y series más esperadas por los fans han tenido que ser suspendidas debido a la emergencia sanitaria, mientras que otras se han estrenado en exclusiva por plataformas de streaming como una estrategia alternativa, aunque no con el mismo éxito.

La apertura de cines representó una esperanza para la industria, sin embargo, ante el alza de contagios tuvieron que ser retomadas algunas medidas. Aunque esto no frenó el estreno de otras cintas como “Shang-Chi” que resultó un completo éxito en taquilla.

Este triunfo para el cine motivó a Sony para adelantar la fecha de estreno de “Venom 2” en Estados Unidos, por lo que llegará a la pantalla grande el próximo 1 de octubre aunque se espera que esto sea oficial en todo el mundo.

Buena noticia para el cine

El éxito de “Shang-Chi” no sólo resulta una buena noticia para “Venom 2”, pues se ha señalado que esto podría ser una buena señal de recuperación en la industria y, como resultado, nuevos estrenos en pantalla.

Uno de los más esperados es “Spider-Man: No Way Home” cuyo tráiler fue estrenado recientemente causando gran revuelo entre los fans, aunque el estreno se tiene contemplado para diciembre de este mismo año se prevé que suceda lo mismo y pueda ser adelantado.

“Eternals” de Disney es otra de las que genera gran expectativa, por lo que podría suceder lo mismo y llegar antes de lo esperado por los fans. Esto significa una gran noticia ante la crisis que atraviesa la industria derivada de la pandemia de Covid-19.