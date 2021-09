Horóscopos: Estos signos GANARÁN DINERO con un buen negocio este domingo 5 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Querido Aries, para el amor deberás esperar un poco, aún no es tiempo que llegue a tu vida pero, si ya tienes una relación, cuídala. No dejes que algunos tropiezos te hagan desistir en el camino, siempre tienes que volver a pararte e intentarlo, no importa las veces que te caigas.

Tendrás muy pronto una oportunidad de demostrar lo que sabes hacer, no dejes de estudiar ni olvides lo aprendido a causa de los nervios que esto puede provocarte. Debes comenzar a compartir más con tus seres queridos los días libres, es necesario para todos.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Querido Tauro, el amor camina seguro, no le dejes escapar. A veces debemos tomar decisiones difíciles, sobre todo aquellas que implican el postergar algunos de nuestros planes que teníamos, todo para lograr otras metas que nos vamos poniendo en el camino, hoy deberás postergar algunas cosas que quieres en favor de otras.

Deberás escoger entre dos caminos a seguir en tus estudios, recuerda que parte de crecer implica sacrificar ciertas cosas, pero no te preocupes, siempre puedes recorrer más adelante la otra opción que tenías.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, hoy recibirás noticias sobre un lugar donde postulaste para un trabajo, pero para tomar esta decisión, necesitas madurez y comenzar a pensar en lo que te conviene a la par que con lo que deseas y lo que sueñas, medita sobre ello.

Géminis tiene la posibilidad de experimentar algo que no había probado antes el día de hoy, podría ser algo relacionado con el amor o el juego de pareja, sea lo que sea, le dará una nueva visión del mundo y también de sí mismo, invitándole a explorar mucho más a allá las posibilidades que tiene de obtener felicidad.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cáncer, no dejes que la ira te haga reaccionar mal, sé tolerante con las ideas de otros y siempre estar abiertos a escuchar lo que otros proponen, sobre todo en el trabajo en equipo. El hecho de que ya no quieras recordar el pasado ni volver a quedarte en lo que pasó antes en tu vida te ha reportado grandes beneficios, no solo a ti, sino también a la persona que está a tu lado.

Es bueno que comiences a dar vuelta la página por experiencias pasadas que pueden haber provocado algún problema dentro de tu vida, siempre es bueno estar en constante evolución y con la capacidad de tener todo un poco más controlado.

Leo (23 julio-22 agosto)

Leo, negocia y lograrás una buena venta o excelente trato que te traerá grandes beneficios. No dejes que el nerviosismo y la ansiedad se apoderen de ti, estás a un paso de entrar en una excelente etapa de tu vida, la plenitud está a la vuelta de la esquina, pero estás con temor a dar el salto necesario para entrar en esta bella etapa a la que todos queremos llegar alguna vez.

Tienes una buena oportunidad de crecer en tu trabajo, debes esforzarte un poco más para lograrlo, no dejes que otros lleguen y tomen lo que a ti te corresponde por derecho, todo depende de ti.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Virgo, si tienes la posibilidad de asistir a un familiar que está en un apuro económico un tanto urgente, debes ayudarle de la forma que sea posible, es probable que haya buscado todos los medios para conseguir el dinero y no lo haya logrado.

Hoy es el momento para comenzar a pedir un aumento de salario o un ascenso, necesitas comenzar a ganar mejor por el trabajo que realizas, busca opciones de elevar esta solicitud a tus superiores, si eres tu propio jefe, entonces debes comenzar a esforzarte más para proyectar así mejores ganancias en el futuro.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

No es un día para adquirir compromisos legales importantes, intenta no firmar algo de lo que después te podrías arrepentir. El amor necesita mayores cuidados y atención, no dejes que la otra persona haga todo el trabajo.

No dejes de lado los sueños, ten un lugar donde anotes las cosas que más quieres en la vida y lo que esperas lograr, analiza con estos escritos los pasos que estás dando para conseguirlo, con el tiempo sabrás si estás haciendo las cosas correctas, ni tampoco siguiendo el sendero correcto que te llevará al éxito que tanto anhelas y por el cual llevas trabajando largo tiempo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Escorpio, si trabajas con pacientes enfermos o estás a cargo de la salud de otros, es muy posible que tengas un día difícil en este sentido, ya que alguien tendrá problemas que te serán difíciles de solucionar, siempre recuerda que no tienes dotes mágicos para curar, solo estás ahí para hacer lo posible por esas personas.

Es probable que tengas una persona cerca que esté necesitando algunos cuidados en su salud, puede ser que tengas que ayudarle a buscar asistencia médica. No es una buena idea el dejar de ir a una cita que tienes el día de hoy, no importa si tienes miedos basados en tus relaciones pasadas, puede ser un buen momento con esta nueva persona que entrará a tu vida.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

El amor necesita apoyo y comprensión, además de eso está necesitando urgentemente conversar más contigo y mucho más cariño del que le estás dando en este momento. El dinero será un tema muy relevante en el día de Sagitario, por lo que si tienes una deuda sin pagar, hoy es el momento para hacerlo.

Recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner un reclamo, no dejes que esto te desanime, todo saldrá a tu favor.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Tienes una opción de moverte de puesto en tu trabajo, pero no tienes la seguridad si es lo que más te conviene en este momento, debes meditar la situación. La pasión en la pareja es algo muy importante y si sientes que está faltando esto en la vida de ambos, tienes que poner mucho más de tu parte para hacerlo realidad.

En tu trabajo este consejo será fundamental, ya que es posible que estés teniendo una sensación de aburrimiento con respecto a las labores que debes realizar, si no has optado por cambiarte de lugar de trabajo, entonces ha sido decisión tuya el quedarte en ese lugar, por ende, debes hacer bien las tareas que te son encargadas.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Una persona que necesita pedirte un dinero prestado te contactará el día de hoy, si tienes la posibilidad de prestarle algo y si se trata de alguien de mucha confianza, no le defraudes.

Es necesario que recuerdes, si es que te encuentras en un buen momento para tu economía, el lugar de donde partiste, es probable que antes no tuvieses el dinero o las comodidades que quizás tienes en este momento, debes siempre recordar que la humildad debe ser algo que debemos trabajar y es necesario para mostrarnos de buena forma frente a otros, todos somos iguales en este mundo, no importa la clase o el dinero que se tenga, es algo que no existe realmente.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Es tiempo de comenzar a cuidar tu cuerpo y tu dieta es importante para ello, consume más fibra en tu dieta, no estás incorporando estos alimentos y los necesitas. Si tienes que parar un poco y tomar algo de aire, este es el día para hacerlo, recuerda que tienes mucho más por hacer aún.

Un momento muy bueno será el punto más alto de día, se trata de una cita con tu pareja de años o con alguien que estás conociendo hace poco, en cualquier de los dos casos, intenta gastar de forma moderada tu dinero, pero sin dejar de darse los gustos que ambos se merecen.





Frase del día: "Se lo suficientemente valiente para vivir de forma creativa. El lugar creativo donde nadie ha estado" - Alan Alda