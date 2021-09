Vivir en gratitud: Gratitud Fest, un festival que te conectará con el interior

A pesar de que Mariana Sakar cursó la carrera de Administración y Mercadotecnia, a los 25 años, decidió comenzar la que sería su carrera de vida, así fue como comenzó tomando certificados en life coaching y meditación, y, actualmente, se encuentra tomando un certificado en ayurbera.

De ese despertar interior y pasión que nació en Mariana por este tipo de prácticas, fue como decidiño fundar Gratitud Fest hace 4 años, el cual, se llevó a cabo en el Jardín Cedros, el pasado domingo 12 de septiembre.

Los invitados asistieron en compañía de sus mascotas, ya que el evento fue pet friendly.

¿Qué es Gratitud Fest?

Es un festival que gira entorno al despertar consciente, por medio de la intención, que es agradecer, siempre es en conexión con la madre tierra

¿Cuántas ediciones lleva el festival?

Este año es nuestra cuarta edición; siempre ha sido en la naturaleza. El año pasado, por cuestiones de pandemia, lo hicimos completamente online y este fue híbrido, es decir, lo hicimos presencial y online.

¿Qué actividades o prácticas conforman Gratitud Fest?

Hay disciplinas desde meditación, yoga, animal flow, creación de mándalas, muchos conciertos musicales, hay muchos talleres.

¿Qué es la Comuna Hippie?

Es una sección del festival en la que se busca que participen marcas emergentes, es decir que detrás de esa marca hay un emprendedor al que le ha costado mucho lanzar su negocio.

Foto: JDS Agencia

¿Qué aprendizajes has tenido con esta experiencia?

Aprendizajes he tenido de diversas formas, desde personal, como profesional. En cuestión personal, es muy bonito cuando ves que la vida te sigue abriendo camino cuando crees en tus sueños; ese aprendizaje de siempre crees en mi, pero, el principal aprendizaje ha venido de la comunidad, porque siempre han sido mis mayores maestros. Y también he aprendido a dar gracias, porque la vida me ha dado ese coraje que tengo.

¿A qué retos te has enfrentado desde que decidiste llevar a cabo el festival?

Desde el lado económico de que, toda la inversión del festival sale de mi bolsillo; también han sido retos desde el lado de cómo liderar un grupo, porque cuento con un equipo y delego, pero al final de cuentas es hacer que todo ese equipo sí gire y vibre en esa intención. También es un gran reto trabajar con nosotros como humanos.

¿Cómo tomaron el tema de la pandemia?

Fue un gran reto porque, el año pasado que llegó la pandemia no pensamos en parar el festival, sino que lo hicimos online. Lo que también nos representó un gran reto en ese momento fue en cómo hacerle saber al alumno que, a través de una pantalla, puedes vivir una gran experiencia que va a conectar con tu corazón.

¿Cuál es la finalidad de Gratitud Fest?

Que lo que se trabaje ese día, sea para toda la vida.

MARIANA SAKAR

Mariana cursó la carrera de Administración y Mercadotecnia.

*Cuenta con certificaciones en life coaching y meditación.

*Actualmente está cursando un certificado en ayurveda.

*El festival fue pet friendly.

*10% de la entrada fue destinada a la reforestación.

Por Daniela Zambrano

