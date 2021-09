Madalina Ghenea, la modelo rumana que interpretará a Sophia Loren en "House of Gucci"

¿Cómo comenzó tu carrera como modelo?

Empezó a los 14 años, en el lugar donde crecí al sur de Rumania. Jugaba basketball, no porque me gustara sino porque era muy alta y un día una chica se acercó y me dió un folleto, era de una audición para una agencia importante, la cual se llevaba a cabo en donde vivía. Estaba con mi hermano, es cinco años más grande que yo y él decía que no me iban a aceptar porque era fea. Al final decidió acompañarme a la audición porque pensó que ahí vería a niñas bonitas. Ahí fue cuando empezó todo, un mes después comencé a viajar a Milán. Estaba muy enfocada en la escuela y pensé que no iba a lograr nada como modelo, porque yo era muy flaca, muy alta, el cabello largo y de tez oscura. Los niños se reían de mí porque tenía que usar dobles pants porque mis piernas eran muy delgadas.

¿Cómo fue que tu carrera dio un giro hacia la actuación?

Me convertí en embajadora de una empresa de teléfonos móviles en Italia. Con ellos hice un comercial, el cual cautivó el amor y la atención del público, era un comercial muy chistoso, ya que tenía un cómico y un actor muy famoso, esos fueron mis primeros pasos en el mundo de la actuación. La empresa era patrocinadora de varios festivales de cine y en el primer festival que me invitaron le entregué un premio a un productor muy famoso, el cual me ofreció mi primer papel en una película, la cuál terminó siendo muy exitosa; la película se llama “ I soliti idioti ”. Fui muy afortunada ya que, para ser mi primera película me dieron el papel principal, cuando salió la película la iba a ver al cine todo el tiempo, y cada vez veía la reacción del público y como se reían. En ese momento entendí que era lo que quería hacer, el poder causar esas emociones en el público se me hace un regalo muy grande.

Foto: Vicoolya&Saida

¿Cuál ha sido tu mayor reto como actriz?

Mi desafío más grande fue mi primera película en inglés. Hice una película con personas como Jude Law, Emily Clark, Richard E. Grant, dirigida por Richard Shepard. Ese fue mi primer proyecto con una producción grande donde tenía un papel principal, fue un desafío muy grande. Al principio me daba miedo, pero ahora solo me emociona el poder estar en un set.

¿Tienes algún método para preparar tus personajes?

Sí tengo un método para preparar mis personajes. Aunque sea una pequeña aparición en una película, hago una lista con 100 preguntas, me gusta saber el nombre completo, el nombre de los familiares, mi edad, una serie de preguntas que me ayuden a familiarizarme con el personaje, el tiempo y espacio. El tener una historia en mi mente me ayuda a darle un significado a cada acción. Estás preguntas son las que me ayudan en cualquier situación, sobre todo si es algo que nunca antes he hecho.

¿Cómo fue que te ofrecieron interpretar a Sophia Loren?

Mi mamá siempre me habló de Sophia, la ponía siempre como ejemplo; como ser humano y como artista. He trabajado con Damiani y ella igual ha trabajado con la marca y ha usado su joyería. En varias ocasiones me han pedido que me inspire en su trabajo y eso es un honor, la campaña que hice con Damiani está dedicada a ella. Siento que cometo un crimen cuando me comparan con ella, porque yo la veo como una diosa.

Foto: Vicoolya&Saida

BELLEZA DE MUJER:

La rumana admira a Nami Campell, y para ella es un ejemplo a seguir.

Madalina es una activista constante, sobre todo para los países pobres, y ayuda humanitaria, como Haití.

La modelo tuvo que sacrificar su niñez al empezar su carrera a los 14 años.

“Seguía jugando con muñecas. Era una niña, siento que sacrifique toda mi niñez. El salirme de mi casa tan chica y dejar a mi familia fue muy difícil y doloroso”. Madalina Ghenea. Modelo

LA ESPERA

El estreno de House of Gucci está programado para el 24 de noviembre. Con Lady Gaga como protagonista, acompañada de Adam Driver, Al Pacino y la mexicana Salma Hayek, el largometraje ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por el styling elegido de los personajes. Mucho se ha especulado sobre la visión que le dará el director Ridley Scott sobre el plan para el asesinato del nieto del fundador de la firma Gucci, pero lo que es seguro es que es una de las películas más esperadas del año.

Por Begoña Cosío

