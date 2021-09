Horóscopos: Estos SIGNOS querrán un COMPROMISO de PAREJA este miércoles 29 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Un amigo muy especial está pensando en pedirte un favor que a final de cuentas se convertirá en una sociedad de trabajo, es importante que pienses bien esta decisión y que sepan separar bien las cosas entre trabajo y amistad.

Es probable que recibas malos comentarios de alguna persona el día de hoy, pero es importante que tengas claro que no importa lo que te digan, si se trata de algo sobre una persona que conoces y que quieres, no le hagas caso a estos comentarios ni tampoco te metas en peleas que no te corresponden, pero si debes defender el honor de tu persona querida, hazlo de manera tranquila.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes personas muy buenas en tu vida, pero el día de hoy podrías tener un conflicto con una de ellas, no dejes que esto afecte de manera permanente su amistad. Algunos problemas en el ambiente laboral te podrían dejar con un mal sabor de boca durante la jornada.

Un encuentro casual podría ser el inicio de una gran amistad o de algo más en el futuro, debes estar con los ojos bien abiertos y mostrarte con la disposición de empezar una conversación con alguien que podría abordarte en la calle o hacerte una pregunta cualquiera en un local comercial, si te encuentras sin un compromiso no tendrías motivos para no entablar una conversación.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No te dejes llevar tanto por tus ideas en el trabajo, tienes que escuchar a otros, hoy alguien te hará un comentario sobre esto, tienes que comenzar a escuchar más a los demás, podrías aprender muchas cosas. El amor se encuentra calmo y seguirá así mientras así lo desees.

Tu relación de pareja va muy bien, pero es probable que haya perdido un poco de pasión, esto es muy común cuando se pasa mucho tiempo juntos, no dejes que se apaguen las ganas de estar con la otra persona y de compartir la intimidad, no permitas que tu relación se convierta en nada más que una amistad.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Si tienes intenciones de algo con una persona que quieres en secreto es mejor que le digas y manifiestes cómo te sientes. Tienes la opción de comenzar a ver con mayor claridad las oportunidades que se están presentando ante ti, no dejes de tomar las riendas de ellas y comienza a hacer cambios positivos a tu vida.

Un momento de mucho apoyo entre tú y tu pareja ocurrirá el día de hoy, es probable que alguien deje correr algunas lágrimas por lo que es de suma importancia estar ahí para darle el abrazo que necesitará.

Leo (23 julio-22 agosto)

Tienes la opción de tomar una nueva misión en tu trabajo, por lo que si se te ofrece algo nuevo para hacer, no tomes la salida fácil, no te niegues a realizar esta nueva tarea, te traerá muy buenas cosas más adelante, disfruta de este buen momento.

No dejes que se escape la persona que está queriendo llamar tu atención, si no estás con la disposición de tener una relación en este momento, no le hagas un desaire o te niegues a tener una conversación con esa persona, siempre debes ir con la verdad por delante, puedes decirle claramente que quieres que sean amigos, no le pierdas el rastro, podría ser alguien importante más adelante.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

La etapa de plenitud a la que intentas llegar de buena forma está tardando un poco, no dejes que esto te desanime, ya que hoy es el día de poner tus metas claras y comenzar a dar los pasos necesarios para poder llegar a ese fin que tanto anhelas, ten en cuenta también que no será el final del camino, aún quedará mucho por hacer.

Podrías enfrentar una pérdida importante el día de hoy, recuerda siempre que los momentos son los que valen y los recuerdos siempre quedarán a tu lado, puedes visitarlos cuando quieras.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

La ligereza con la que estás tomando algunas cosas en tu vida está muy bien, te está permitiendo abrir ciertas puertas que antes no habías visto debido a que estabas con una estructura demasiado rígida, debes comenzar por hacer pequeños cambios que te ayuden a hacer mucho más liviana la carga de trabajo que te has puesto sobre tus hombros.



No te muestres con apatía frente a las personas con las que trabajas, al igual que tú son piezas fundamentales del todo, los engranes que mueven la máquina de la cual tú también eres parte, debes siempre estar con la disposición a ayudar y a dar buenos consejos cuando alguien lo requiera.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Estás en un momento muy bueno en la pareja, por lo que hoy es muy probable que tengan un buen día, si hay algo que quieran criticar del otro, no lo hagan hoy, esperen hasta otra ocasión.

Estás comenzando a aislarte del mundo que te rodea, los demás lo pueden ver y te lo harán saber el día de hoy, probablemente esta sea la peor opción que puedes tomar en este momento, necesitas siempre de otros para salir de un problema muy grande. Es probable que tengas algún problema económico el día de hoy, por lo que si te ves en una necesidad imperiosa de generar dinero

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes pasar la oportunidad de amar nuevamente, alguien nuevo llegará a tu vida, debes prepararte. No dejes de compartir con otros, no es tu fuerte, si bien eres alguien que disfruta mucho de su soledad, no te acostumbres a ella, podrías perder gente importante que está muy pendiente de tu bienestar.

Eres una persona que comunica muy bien lo que le está pasando y tienes todas las aptitudes para realizar el trabajo que quieres, solo debes comenzar a creer un poco más en lo que quieres.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Capricornio está pasando por un buen momento en su trabajo, por lo que es bueno que comiences a pensar en un futuro ascenso que podría llegar para ti, será algo bueno para ti y para tu familia.



Siempre es bueno dar rienda suelta a la imaginación, nos puede llevar a lugares insospechados y nos entrega la capacidad de soñar con cosas siempre mejores, si estás en un momento bueno de la vida, siempre intenta experimentar con cosas nuevas que te hagan soñar y desear siempre algo mejor para tu vida y la de los tuyos.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Mal día para Acuario, deberá enfrentar a algunas personas que le cuesta mucho trabajo encarar, por lo que si esto te sucede, no dudes en tomar el valor que necesitas para dejar de reprimir tus sentimientos y tus pensamientos, si tienes que llegar a un conflicto, entonces no te detengas, debes hacerte respetar, intenta que no pase a mayores, solo usa las palabras para expresarte.

Si estás en etapa de estudios, entonces debes comenzar a aprender más de quienes te están enseñando, no tengas la impresión de que tú sabes más solo porque eres más joven, precisamente por ello debes respetar la experiencia, no siempre el que enseña es el que no fue capaz de ejecutar, saca esa idea de tu cabeza.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

No dejes de realizar esa visita que quieres hacer hace tiempo a un lugar especial que quieres conocer, intenta hacer esto el día de hoy, será una buena forma de despejar tu mente y estar a solas con tus pensamientos.

Momentos del pasado han hecho que tengas temor de volver a querer a alguien, una persona en tu mente no quiere salir, pero esto es algo que depende totalmente de ti, no le des más cabida a cosas que ya no valen la pena, quien no quiere estar contigo, no lo estará y punto, piensa mejor en las posibilidades que tienes con esta persona nueva que estás conociendo, si no te sientes en la disposición para seguir, entonces habla con honestidad.

Frase del día: "El éxito es encontrar satisfacción en dar un poco más de lo que se recibe" - Christopher Reeve

