Los mejores MEMES del EMPATE América-Chivas

América y Chivas regalaron un gran partido en la cancha del Estadio Azteca como parte de la jornada 10 del Grita México 2021. El partido más importante del Futbol Mexicano volvió a contar con público en la tribuna, pero millones de fanáticos siguieron la transmisión a través de la televisión y redes sociales.

El clásico más pasional de la Liga MX no fue ajeno a las reacciones de usuarios en las plataformas digitales. Chivas partía como víctima, pero con su dinamismo le hizo cara a la artillería americanista. Sin embargo, la polémica no se hizo esperar después de que el árbitro central no verificó dos posibles expulsiones para jugadores rojiblancos.

Clásico entretenido

A pesar de que la intensidad no decayó durante los noventa minutos, el gol se negaba a caer haciendo que los aficionados se inquietaran un poco, pero el gran nivel mostrado por los dos equipos hizo que se disfrutara este empate a cero goles ya que las emociones en las dos porterías no se hicieron esperar.

Aunque el partido dejó buenas sensaciones en la mayoría de los aficionados, no hubo quienes resaltaron que el nivel mostrado no estuvo a la altura de un enfrentamiento como el disputado en la cancha del Estadio Azteca, recalcando que fue un clásico sin emociones y comparándolo con un somnífero.

Reaccionan con memes

Por otra parte, la afición americanista se hizo presente con su molestia sobre las dos acciones que, para ellos, merecían una sanción con tarjeta roja, pero el central ni siquiera acudió al VAR para revisar ambas jugadas que generaron polémica.

Mientras que los aficionados del Rebaño Sagrado se mostraron satisfechos con el accionar de su equipo, sobretodo después de las actuaciones en partidos anteriores que han dejado con muchas dudas. Las redes sociales jugaron su papel y aquí están los mejores memes del Clásico Nacional.