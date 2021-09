Horóscopos: Estos SIGNOS buscarán NUEVA CASA y AMOR este domingo 26 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Es muy bueno que Aries tenga confianza en sí mismo el día de hoy, será algo excelente para su salud mental. Es muy bueno tener siempre en la mente que las palabras se las lleva el viento, pero esta frase no se aplica siempre, hay veces en que llegan personas honestas a nuestra vida y por la desconfianza que hemos generado a través de nuestra experiencia con los demás.

Es probable que les dejemos pasar o les hagamos un desaire que no corresponde, no seas el causante del sufrimiento de otro, ya sabes lo que se siente, procura creer en la palabra de las personas honestas que llegan a tu vida.

Tauro (21 abril-21 mayo)

En tu trabajo tienes la oportunidad de tener un gran logro el día de hoy, por lo que no te sientas mal de darte las felicitaciones, de estar con mucho orgullo por lo que conseguiste y darte un gusto.

Estás deteniendo tu avance y todo por te asusta el comenzar a surgir, debes comenzar a tomar seguridad en tus capacidades y en el talento que tienes para realizar las cosas, por ello tienes una buena reputación en el área profesional, no temas a salir adelante y a tener éxito, tendrás mucho para disfrutar más adelante.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

No desees algo que no puedes conseguir en este momento, te llevará a la frustración, es mejor en este periodo ponerse metas claras y que puedas lograr en un corto tiempo, ya vendrán el tiempo de volver a soñar y a desear cosas más grandes. Tienes que volver a tomar la iniciativa en el amor, no siempre la otra persona deberá hacer todo el trabajo, es necesario que tú también pongas de tu parte.

Quienes se encuentren sin una pareja estable y en proceso de búsqueda de un nuevo amor, podrían enfrentar episodios de soledad el día de hoy, será algo que te puede provocar una cierta frustración, lo que es normal, ya que todos necesitamos amar y entregar amor a otra persona.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Una persona que hace mucho no ves tomará contacto contigo el día de hoy, por lo que si extrañas a esta persona como parte importante de tu vida, no dudes en concertar una reunión, podrían ponerse al día y pasar un gran momento juntos.

Si estás en etapa de estudios y pasaste por un momento de baja en tus calificaciones, entonces ahora podrías volver a retomar el camino y comenzar a tener mejores resultado, todo esto debido a un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo que te tienes con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible.

Leo (23 julio-22 agosto)

Si alguien que ha estado pendiente de ti te hace un cumplido el día de hoy acéptalo con buena cara y siéntete bien con lo que te dirá. Es momento de dejar que las personas que pretenden tomar control de tu vida se aparten de tu camino, no dejes que otros tomen decisiones importantes por ti, recuerda que tienes que tomar tus propias opciones, es importante para formar tu carácter.

Experimentar más en la vida no significa que hagas cosas que no quieres, tienes que estar mucho más consciente de las cosas nuevas que van apareciendo en tu camino, cosas que podrían enseñarte mucho más de lo que esperas.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Salir del cascarón es algo muy importante, por lo que si aún vives en la casa de tus padres y tienes la posibilidad de irte, debes tomar esta opción, no debes estar siempre dependiendo de quienes se han esforzado mucho por ti, es tiempo de aprender a hacer las cosas por ti mismo.

Hay que dar espacio para los cambios en la vida, no siempre somos la misma persona y no nos mantenemos así todo el tiempo, lo mismo les sucede a las demás personas en tu vida, todos estamos siempre en una constante evolución y en una transformación a cada época que vivimos.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Siempre que debas tener una conversación seria con la persona amada hazlo sin rodeos y con todo el amor del mundo, no es bueno que dejemos las cosas siempre para otros días y que tengamos miedo a la reacción que la persona a nuestro lado pueda tener, no dejes que esto te pase la cuenta en tu relación.

No dejes que la presión te afecte en tu parte mental, tienes que manejar tus niveles de ira y también practicar la templanza ante las situaciones que pueden costar un poco más de esfuerzo el manejar.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Si no tienes pareja actualmente, entonces es momento de comenzar a cambiar ciertas cosas de tu personalidad que te han llevado a perder varias oportunidades en el pasado, es un día para pensar sobre esto y para tener una transformación en tu pensamiento y en tu forma de ver la vida.

Para llegar a la cima siempre es bueno el poner nuestros ojos en una meta mucho más grande que la que nos hemos puesto en un principio, esto traerá el éxito a tu vida. Si tienes los deseos de realizar un viaje hace mucho tiempo, es momento de tomar la opción ahora y dar los pasos seguros que te llevarán a concretar el sueño que llevas mucho tiempo anhelando.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Debes cultivar más la paciencia en tu vida, estás perdiendo los estribos con mucha rapidez y eso no es bueno para ti y por sobre todas las cosas para tu trabajo.

Si terminaste una relación de pareja hace poco tiempo, es probable que el día de hoy sepas de esa persona o que alguien te cuenta algo que podría dolerte un poco, pero no pongas en riesgo el progreso que has conseguido en este tiempo solo por pensar en lo que el otro está viviendo, tienes todo un camino que recorrer por delante aún, no lo desperdicies.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estar en contacto con nuestro espíritu siempre es algo que traerá buenas cosas a nuestra vida en general, no dejes de hacer esto, si tienes la oportunidad de hacer un viaje hacia tu interior, de la forma que te sea posible, hazlo sin miedo.

Es normal tener temor frente a lo desconocido, pero si debes atreverte a dar un salto de fe en la vida, no tengas miedo a hacerlo, te entregará no solo la fuerza para enfrentar cualquier problema que se presente en tu vida, sino también la valentía para hacerle frente a cualquier nuevo desafío que tengas en el futuro.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El amor se proyecta bien para quienes están en una relación, pero para quienes aún no conocen a alguien especial, esto podría tardarse un poco, espera a estar mucho mejor contigo y con todo lo que debías solucionar antes de comenzar a salir nuevamente con alguien.

Es bueno que hagas ese viaje al pasado el día de hoy en tus recuerdos, lo que vivimos en nuestra infancia siempre puede enseñarnos grandes cosas para nuestro presente y futuro, no tenemos que estar todo el tiempo al alero de un recuerdo, pero si es probable que tengamos que a veces viajar un poco hacia atrás para hacer memoria de lo bueno que tuvimos.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estás en un muy buen momento para tomar decisiones importantes en lo profesional, hoy tendrás el poder de decidir sobre esta materia.

Necesitas mirar mejor a la persona que tienes a tu lado, podría ser que no le estés dando el valor que se merece, si el caso es al revés y eres tú la persona que se siente poco valorada, entonces debes llamar la atención de tu pareja y decirle esto con mayor franqueza posible, es probable que no se haya dado cuenta. Debes cuidar más de tu cuerpo, consume menos sodio y azúcar en las comidas.

Frase del día: "La edad no es barrera. Es una limitación que pones en tu mente" - Jackie Joyner-Kersee