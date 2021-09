Entre páginas: Sofía Aspe publica "Interior Affairs"

¿Cómo empieza el proyecto del libro?

Saqué el primer libro de mi estudio después de cinco años de trabajo, ya pasaron cuatro años de eso. Hemos tenido mucho trabajo de ese libro a este y yo tenía muchas ganas de mostrarle al mundo lo que hacemos. Muchos de los trabajos que hacemos no se publican ya que a los clientes les da miedo o por temas de privacidad, sin embargo confiaron en nosotros para poderlos sacar en este libro. Yo tenía muchas ganas de poder compartir mi trabajo y quiero inspirar a las personas a que a través de las páginas hagan pequeños cambios en sus espacios, oficinas, casa, negocios. Aproveche la situación de la pandemia y me dediqué a trabajar en este libro, fue un equipo formado por puras mujeres, desde Londres, Milán y México.

En las primeras planeaciones de este proyecto, ¿qué esperabas de la publicación y cuál era el objetivo?

Interior Affairs, hay versión en español y en inglés. Un primer sueño cumplido es haber publicado con Rizzoli, para mi es una editorial de increíble calidad en cuestión de libros de diseño, arquitectura y arte. El poder compartir mi trabajo e inspirar a cambios y mejoras. Pasamos dos terceras partes de nuestras vidas en un espacio interior, el covid nos enseñó la importancia de mi profesión y de la arquitectura. Poder pensar que es un libro que se use, se viva, se marque, que apunten y que los lleve a inspirarse.

¿Cuánto tiempo te llevó el desarrollo del libro?

Un año.

¿Qué tan difícil fue seleccionar tu trabajo para esta edición y qué trabajos fueron prioridad para publicar?

Me costó elegir ya que llevamos alrededor de 80 proyectos en cuatro años, hicimos una selección donde sí hable con varias personas del proyecto para ver cuáles elegir. A todos les tengo un cariño muy especial pero siempre hay unos que por su colección de arte, la ubicación, los acabados o por la propuesta inmobiliaria son más potentes visualmente que otros. Sin embargo, fueron 24 proyectos muy variados tanto de estilo como geográficamente, creo que es un libro visualmente muy enriquecedor. Tratamos de no repetir demasiados departamentos en la Ciudad de México, tratar de tener algunas casas de playa como en Los Cabos, Yucatán, algunas casas en Estados Unidos, departamentos en Europa, pero sobre todo tener proyectos que transmiten una emoción fuerte al lector.

¿Crees que este libro ayudará a que el mundo conozca el talento del interiorismo mexicano?

Sí, parte de trabajar con Rizzoli es una distribución mundial. Me da mucho orgullo como mexicana pensar que alguien en Europa o Asia pueda ver no solo mi trabajo sino también el de mis proveedores y la mano de obra. La increíble artesanía que está presente en el libro, artesanía llevada a un muy alto nivel de diseño pero de manufactura absolutamente tradicional. Como mexicana me enorgullece y me da ilusión que el mundo vea todo lo que pasa en este país, que también hay un lado muy creativo y espectacular.

Hasta el día de hoy, ¿cuál es el proyecto de interiorismo del que te sientes más orgullosa?

S: Siempre que me preguntan eso siento que me están preguntando ¿A qué hijo quieres más?, yo creo que a todos les tengo cariño. Uno que me enorgullece mucho es el hotel The Alest, se encuentra en la Ciudad de México en Polanco, son 19 cuartos y tuvimos la oportunidad de trabajar con unos clientes visionarios increíbles los cuales nos dieron completa libertad creativa y es un hotel con un restaurante espectacular que vale mucho la pena.

¿Qué nuevos proyectos tienes en puerta?

Estamos trabajando en 33 proyectos en el estudio, tenemos dos departamentos en Madrid que me ilusionan especialmente porque no solo ya logramos cruzar fronteras sino que también logramos cruzar hasta Europa. Estamos haciendo la chocolatería Deleite en Artz, viene un proyecto de un restaurante nuevo mexicano el cual todavía no tiene nombre. Estamos haciendo una casa catalogada en Las Lomas la cual estamos restaurando, departamentos en Miami. Hay una variedad amplia pero estos son algunos de los que me causan mucha ilusión.

¿Cuál es tu libro favorito de Rizzoli y por qué?

No tengo uno favorito. Hay uno de joyería espectacular con una portada de seda y me inspiró a que mi portada fuera igual de seda, usamos un téxtil antiguo que modificamos en la computadora y lo imprimimos en seda y esto es lo que envuelve al libro. Como ese libro hay varios, sí puedo decir que es mi editorial favorita y es un orgullo estar dentro de los pocos mexicanos que han publicado ahí.

¿Algo que te gustaría agregar a la entrevista?

Ya salió el libro a la venta, está en todas las librerías importantes del país y en Amazon. Para quién lo quiera personalizado y firmado, es a través de mi estudio.

Nos podemos sentir muy orgullosos como mexicanos de las cosas relevantes que están pasando, creo que México está muy bien posicionado en cuanto arquitectura y diseño; está proponiendo una visión fresca y diferente que no se parece a otras cosas. Me encanta pensar que soy parte de esa inercia y esperemos que el lector pueda verlo y vivirlo.

Por Daniela Zambrano

PAL