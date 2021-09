Hombre aprovecha su cubrebocas y se COME ANILLOS para ¡robarlos de una JOYERÍA!: VIDEO

No cabe duda que la pandemia de coronavirus ha traído un sinfín de situaciones inimaginables, incluso, con un mal uso del cubrebocas. Pero. lo siguiente, definitivamente no lo podíamos esperar. El suceso que se dio en fechas recientes fue un extraño robo a joyería; pero no, no fue un robo como los que solemos ver donde un grupo de ladrones entran por la fuerza, rompen cristales y se roban las joyas.

Esta ocasión fue algo más sutil y fríamente calculado, solamente con un hombre llevando a cabo el robo y, de no ser por las cámaras de seguridad, quizá hubiera pasado inadvertido con su cometido.

Hombre roba anillos en una joyería

El suceso aconteció en días recientes en el Centro Histórico de la ciudad de Puebla, según muestra el posteo en Twitter donde se colocó el video. En éste, se aprecia durante un par de minutos la interacción dentro de una joyería. Se puede ver a un cliente recargado en una vitrina, mirando joyas y con una mujer que le atiende. Hasta ahí, todo va bien.

En los primeros segundos del video, ya se aprecia que el cliente y ladrón hace un movimiento raro con su cubrebocas, lo mueve de forma extraña como si llevara algo a su boca. El video continua y la mujer que le atiende parece mostrarle una amplia variedad de joyas que bien pueden ser anillos, aretes u otras alhajas.

Ladrón se come las joyas para robar

Tras unos momentos de comunicación entre cliente y tendera, el señor aprovecha una distracción de la mujer que voltea a la pantalla de su lap top a revisar algo, para que tomar un puñado de anillos, bajar su cubrebocas y llevarlos a su paladar, en clara acción de comerlos.

Después de esto, todavía transcurre más de un minuto de la acción, donde el hombre trata de disimular lo hecho, sin saber si habla o no con ella o si tragó por completo los anillos o si los tiene en el paladar. Lo que es un hecho, es que la distrae mientras ella se concentra en culminar su venta. Para ello, el hombre saca su cartera, billetes y hace la finta de que pagará por alguna joya que se llevará.

El suceso fue grabado en las cámaras de seguridad de la joyería y, hasta el momento, se desconoce la identidad o paradero del hambriento ladrón.

En el mismo posteo del video, la Secretaría de Seguridad de Puebla indicó que investigarán el robo y lo canalizarán a la Dirección de Inteligencia y Política Criminal.