Niño se viraliza por ser "emocionalmente inestable" si no tiene hermanos: VIDEO

El pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Mundial del Hermano, una fecha establecida para rendir homenaje a algunos de los familiares más cercanos con quienes compartimos grandes momentos e importantes aprendizajes. Sin embargo, este día también se enfoca en rendir homenaje a las relaciones fraternales que demuestran solidaridad, unión y sentimientos positivos como el afecto. Además se considera una conmemoración a la hermandad espiritual, pues fue el día 5 de septiembre de 1997 cuando falleció la Madre Teresa de Calcuta.

Aunque el día está pensado como una gran celebración, parece que algunas personas no lo consideran de este mismo modo, como en el caso de Valentín, un niño de nueve años que aseguró frente a las cámaras que este día era muy triste para él. Con su padre presente, el pequeño simuló un profundo llanto, lo que ocasionó una advertencia por parte de su tutor, quien le aseguró que si se seguía haciendo el dramático, quitaría el video.

Valentín se dedica a crear videos de comedia junto a su padre. Foto: Instagram @zeta_mundo

¿Qué dijo Valentín?

De acuerdo con la versión del niño, su "supuesto progenitor", como él se refiere a su padre, decidió no tener más hijos, por lo que Valentín está desconsolado. Con una serie de llantos falsos como muestra de su sufrimiento, el pequeño cuenta a su más de medio millón de seguidores en Instagram la lamentable situación. La reacción del pequeño fue tan cómica que se volvió viral en cuestión de horas y se replicó en diferentes plataformas.

Como parte del video, Valentín le pregunta a su padre la razón por la que ya no quiere tener más hijos, a lo que él responde que es una persona responsable. Sin embargo, esto no parece convencer al pequeño, quien le increpa que algo responsable es pagar la renta a tiempo, pero lo que él está haciendo al no darle hermanos es negligencia. Valentín le advierte a su progenitor que será una persona emocionalmente inestable, que no podrá aprender a compartir y que, por si fuera poco, no podrá echarle la culpa a alguien cuando haga un desastre.

¿Cuáles son los beneficios de tener hermanos?

De acuerdo con diversos estudios, tener hermanos hace que la infancia dure más años, pues las personas tienden a retrasar el proceso de maduración gracias a que pueden jugar y bromear con alguien por más años; caso contrario a lo que ocurre con los hijos únicos, quienes maduran más rápido porque conviven con más personas adultas. Tener hermanos también nos da más herramientas y habilidades sociales para relacionarnos de diferentes maneras con otras personas, ya sea a nivel amistoso, laboral y hasta amoroso.

Crecer junto a otra persona cercana a nosotros ayuda a que mejoremos nuestras habilidades para trabajar en equipo, pues compartimos espacios y responsabilidades, lo que nos orilla a implementar estrategias para una mejor convivencia. Del mismo modo, nos permite recibir recompensas por el trabajo en conjunto. Por si fuera poco, tener hermanos repercute positivamente en nuestro estado de ánimo y nos vuelve más tolerantes.