Mujeres no pueden abortar sin el permiso del padre del bebé, dice conductor de TV en vivo

En pleno programa en vivo, un conductor de televisión causó polémica al asegurar que las mujeres no pueden abortar sin el permiso del padre del bebé.

Durante la emisión de un noticiero del Canal 66 de Mexicali, Baja California, el conductor identificado como Edgardo Ponce comenzó a debatir sobre el tema del aborto junto con su compañera Andrea Celeste.

¿Qué dijo el conductor sobre el aborto que causó pólemica?

El conductor empezó diciendo que hay seguridad para evitar las violaciones y para evitar los abortos hay educación sexual. La conductora visiblemente absorta ante las declaraciones de su compañero responde: “No Edgar, no va por ahí. Estás dando mayor ignorancia hacia ese tema”.

Sin embargo, Ponce arremete a la respuesta de Celeste y argumenta que no se debe basar en la ‘generación de cristal’ para justificar la práctica del aborto, hecho que también fue respondido por la periodista al decir que asegurar ello es una falta de respeto.

TE PUEDE INTERESAR: Personal médico sí podrá negarse a practicar abortos, SCJN aclara en qué casos

“¿Antes, por qué no era el tema del aborto?”, cuestionó el periodista para responderse a sí mismo:

“Antes en nuestros antepasados no había libertinaje en cuestión de hombres irresponsables y mujeres que se dejaban embarazar porque habemos muchos hombres irresponsables, que sí, no deberían tener hijos y estoy hablando de los hombres en particular”, expresó Edgardo Ponce.

La tesis del conductor siguió y aseguró además que debemos ser universales en tomar decisiones “... porque también una mujer no puede abortar sin la autorización de un padre, eh”.

TE PUEDE INTERESAR: Sacerdote de Coahuila quiere acabar con el aborto, hace apología a feminicidios y es criticado en redes

La sorprendida Andrea Celeste contestó tal afirmación con un “¡Ah canijo Edgar!, no, no ,no. No podemos desinformar”.

El clip fue compartido en redes sociales donde tacharon de misógino al conductor al estigmatizar a las mujeres que tienen el derecho de decidir sobre su cuerpo.

Hace algunos días, México despenalizó el aborto en todo el país luego de una decisión histórica votada por unanimidad de los ministros.

“... no se podrá procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal”,afirmó el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar.

RMG