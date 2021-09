Harry Potter: Preparan serie protagonizada por Severus Snape; estos son los detalles

“Harry Potter” se convirtió en una de las sagas favoritas de los cinéfilos, pese a que la última cinta llegó a las salas de cine hace diez años aún se esperan sorpresas, como la más reciente enfocada en el misterioso personaje Severus Snape.

Poco es lo que se supo de este personaje interpretado por el actor Alan Rickman, pues los detalles sobre su importancia en la saga se revelan en el libro y en la última película “Harry Potter y las reliquias de la muerte: parte 2”.

De acuerdo con We Got This Covered, HBO Max prepara una serie protagonizada por Severus Snape que estaría enfocada en la vida de este personaje ante los pocos detalles que se revelaron sobre él y su salto de villano a un alíalo más para Harry Potter.

¿Quién interpretará a Severus Snape?

A lo largo de las cintas de “Harry Potter” se reveló que Severus Snape fue un gran amigo de Lily en su infancia; sin embargo, se alejan una vez que ella se enamora de James Potter.

Aunque se une a las filas de los mortífagos, decide aliarse con Dumbledore al saber que Voldemort planeaba matar a los padres de Harry Potter, pues Lily fue su gran amor desde pequeños. Finalmente, Harry decide llamar a su hijo Albus Severus en honor a este misterioso mago.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre la serie y crecen las incógnitas, como el actor que podría interpretar a este mago pues el actor Alan Rickman falleció en enero del 2016.

Alan Rickman murió en Londres a los 69 años de edad tras perder la lucha contra el cáncer, enfermedad por la que también habría fallecido su padre cuando él tenía 8 años.