Mamá hace fiesta de cumpleaños, nadie va y lo publica en redes; se hace viral

Una madre publicó en Facebook la triste historia del cumpleaños de sus hijos, al cual invitó a varios de sus amigos, pero ninguno de ellos asistió. Entonces, decidió contar su experiencia e invitar algunos de sus seguidores de esta red social, sin imaginar que se haría viral.

"Son casi las 7 pm y nadie ha llegado a la merienda que le hice a Gera y Asís”, escribió una mujer, identificada como Athziri, quien indicó que nadie se había presentado poniendo cualquier excusa o diciendo “está muy lejos” a la fiesta que se realizó en Apodaca, Nuevo León.

En las fotografías que compartió en la publicación, se puede ver un inflable y un trampolín para que los cumpleañeros pudieran disfrutar y jugar con sus amigos durante la fiesta. Asimismo, se observan tres largas mesas colocadas afuera de su domicilio se encontraban completamente vacías.

La mujer invitó a sus seguidores, la conocieran o no, puesto que no quería que la comida se desperdiciara, "ni que Gera y Asís (sus hijos) piensen que no tienen ‘amigos’ como ellos me dicen..”.

La publicación se hizo viral en poco tiempo y los nuevos invitados comenzaron a llegar a la reunión. La comida se terminó y los juegos se llenaron de niños que disfrutaron de un momento con los festejados. Hasta una persona llevó unas piñatas para completar la celebración.

“Muchas gracias a todos pero por lo de la COVID ya no podemos recibir gente. Muchas gracias a todos. Los que llegaron, de corazón se los agradezco, en serio gracias por darles un momento de alegría a mis niños”, escribió la pareja de la mujer en los comentarios unas horas después.

Trascurrida la noche, Athziri volvió a publicar unas fotografías de la fiesta repleta de invitados. "Viene llegando gente, la fiesta no está sola, les agradezco mucho el apoyo que nos dan. Las muestras de cariño para mí, Gera y Asís, no creo darme abasto con la comida ¡pero espero diviertan!”, compartió en su cuenta de Facebook.

Los hechos ocurrieron en junio de este año, pero la historia aún sigue siendo viral en redes sociales, pues hasta el moemento cuenta con 28 mil reacciones y has sido compartido 21 mil veces, además ha recibido comentarios de todas parte de la república Mexicana como Toluca, Veracruz y hasta de otros países Colombia.