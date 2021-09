Horóscopos: Estos SIGNOS tendrán nuevos AMORES y TRABAJO este miércoles 15 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Un momento muy lindo podría darse con tu pareja, compartirán con amigos y podrías terminar la jornada en algo muy romántico para los dos, no dejes pasar la oportunidad de demostrar a la persona que amas todo lo que tienes para entregar.

Si tienes un conflicto con alguien de tu familia el día de hoy, es probable que tengas que remediar esto en el menor tiempo posible, ya que se trata de una persona con la que debes tratar mucho y verte muy seguido, además, solo se trata de algo que puede tener fácil solución si ambos se sientan a conversar sobre el tema y dejan de lado la tozudez.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes una oportunidad de demostrar todo lo que eres capaz en tu trabajo el día de hoy, solo necesitas tomar consciencia de lo que haces y poner mucha atención a las tareas más difíciles, tienes que comenzar a tomar más retos para avanzar en tu vida profesional.

Tauro pasa por un momento delicado el día de hoy, es probable que estés reprimiendo sentimientos o pensamientos y eso te esté provocando unos cuantos dolores de cabeza, no dejes que eso pase, la represión nunca es buena, nos hace esconder cosas importantes que necesitan salir de nuestra mente, comienza a hablar lo que deseas el día de hoy.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Géminis, tienes la posibilidad de encontrar un nuevo trabajo el día de hoy, lo que siempre viene bien si estabas sin una ocupación estable en este último tiempo, si estás con un trabajo estable, entonces es probable que se presenten nuevos retos el día de hoy, será un buen día.

Debes tomar más en serio tu trabajo el día de hoy, no dejes que las distracciones te detengan en lo que debes cumplir en tus labores, si estás en etapa de estudio, esto cobra mucho más sentido, ya que no por pasar tiempo con tus amistades o disfrutar de tu juventud vas a dejar de lado tus obligaciones, debes equilibrar las cosas.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Estás conociendo a alguien o tienes las intenciones de ello, podría ser una persona que no será sincera, ten cuidado. Es probable que el día de hoy recibas una noticia en tu trabajo que te desalentará un poco, lo que podría crearte una sensación de frustración, no dejes que esto suceda, recuerda que vas dando pasos firmes en la vida y que tu gran inteligencia y capacidad de liderazgo puede llevarte lejos, solo debes tener paciencia.

Es muy bueno que tengas confianza en lo que haces, siempre es necesario tener esta característica positiva en nuestro interior, no lo veas como una forma de ser egocéntrica, no te conviene tener esto en la mente, recuerda que la seguridad en uno mismo es un bien que muchas personas quieren y envidian en otras.

Leo (23 julio-22 agosto)

No es un estilo de vida sano el que quizás estás llevando, no te está haciendo bien para tu salud y tampoco para tu estado anímico, es probable que tengas que estar un poco más atento a las cosas que comes o a la manera en la que estás llevando tu vida.

Es un día para los estudios y para buscar información nueva sobre lo que desarrollas como trabajo, no dejes que se pase la oportunidad de aprender más y de dar siempre un mejor resultado en lo que realizas como tarea. El amor está muy bien, si estás en una relación, has podido darte cuenta que van por el camino correcto a tener un gran futuro juntos.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Si estás conociendo a alguien hace poco tiempo, entonces debes pensar bien lo que te aporta esa persona en tu vida, es probable que te enteres de algo que no te agrada y eso te dará una nueva visión de la cosas.

Buen momento para la creatividad y para el arte, el día de hoy recibirás una invitación para asistir a un espectáculo o una exposición de arte que te hará ver el mundo de forma diferente, nunca dejes de vivir estas experiencias, ya que aunque no lo parezca significan mucho para la mente y el espíritu. Virgo debe recordar el día de hoy que la vida se da momento a momento.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Tendrás un excelente día laboral, podrías recibir felicitaciones de parte de alguien muy importante, lo que te proyectará beneficios más adelante si es que sigues en esta misma tónica.

No tomes la opción de aislarte de las personas que te quieren, necesitan saber de ti y se preocupan mucho por tu bienestar, si alguien te llama el día de hoy, no le cortes, di que no quieres hablar o que no te sientes bien, pero no dejes que los otros se preocupen por ti sin razón. Dejar el pasado puede ser siempre una difícil tarea, sobre todo si nos hemos entregado demasiado a él, pero el día de hoy debes hacer este ejercicio.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Tienes la opción de hacer algo muy bueno por alguien, pero estás tomando mucho tiempo para lograrlo, no dejes que esto te suceda, debes hacer esto porque le traerás mucho bienestar a alguien muy importante en tu vida.

El amor se presenta de muchas formas y pese a que quizás estás sin una pareja en este momento, tienes mucha gente a tu alrededor que quiere lo mejor para ti, no dejes que el estar sin una compañía diaria te haga no apreciar lo que estas personas especiales pueden entregarle a tu vida. La cosas podrían verse un poco complicadas para Escorpio el día de hoy, es probable que tengas que pasar por momentos difíciles, sobre todo si comienzas a recordar cosas de un pasado reciente.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Una persona muy querida está pasando por un momento un tanto difícil, no dejes que se pase el tiempo si apoyarle, podrías arrepentirte más adelante. No pongas tantos obstáculos a tu vida, estás dejando que cosas pasen por ti sin tomarlas y sin darle la importancia, no te estás dejando fluir en muchas partes de tu camino, por lo que es probable que estés experimentando cierta reticencia al amor y a aumentar tus habilidades profesionales.

Es momento cambiar las cosas y pensar bien lo que quieres lograr, ya que buenas oportunidades han llegado, pero buscas muchas excusas para no tomarlas y aprovecharlas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Un tema en especial te ha estado complicando hace algún tiempo y es momento que le des una solución, probablemente debas llamar a alguien que tenga experiencia en el área o que pueda aportar algo a resolver la situación que te está aquejando, una mano amiga siempre viene bien en estos casos.

No esperes que otras personas vengan a darte una cura milagrosa para tus males, si tienes problemas emocionales, todo parte también por ti y por tu propia capacidad de salir de lo que te ha estado atormentando. Una persona que quieres está esperando tu llamado y lo sabes, hazlo hoy.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un momento muy bueno podría darse con una persona que hace tiempo no veías, no se trata de algo romántico aún, pero de todas formas puede ser un primer paso para volver a conocerse, si algo no funcionó en el pasado, no tiene porque no poder funcionar ahora.

Si tienes una relación de pareja, tendrán una excelente jornada, ya que ambos han dejado ir algunas cosas malas que pueden haber pasado entre ustedes hace poco tiempo, es momento de comenzar a creer de nuevo en el amor que se tienen. Necesitas comenzar a experimentar mucho más y simplemente a dejarte llevar en el amor, no dejes que se pase la oportunidad de conocer mejor a una persona que ha entrado hace poco a tu vida.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

El amor necesita esfuerzo, contrario a lo que otros digan, no todo se dará por sí solo, también debes trabajar en la relación, ya que siempre habrán dificultades que sortear, intenten pasarlas juntos. Estás comenzando a dejar atrás el pasado y eso siempre está bien, no pierdas la concentración que estás teniendo en este momento en tu presente y los deseos que tienes para el futuro, te puede haber costado llegar a este momento, por lo que no dejes que se vaya la inspiración que te ha costado conseguir.

El estar todo el día en cama o sin salir de casa no es una buena idea, especialmente si pasas por un periodo de tristeza, no dejes que los problemas emocionales te prohíban salir de tu casa o incluso te impidan querer despertar, levantarte y hacer cosas por ti mismo.

Frase del día: "Nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido" - George Eliot