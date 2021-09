Kunno recibe burlas y fuertes críticas por su caminata en New York Fashion Week

La estrella de TikTok, Kunno cumplió su gran sueño de desfilar en uno de los eventos más importantes de moda, la New York Fashion Week. La participación del influencer en la semana de la moda causó furor en las redes sociales, sin embargo, recibió varias críticas debido a su forma de caminar.

El pasado 8 de septiembre se realizó la semana de la moda en New York. En ella participaron grandes exponentes de la industria, entre ellos la diseñadora colombiana Paris Rodríguez, quien invitó al tiktoker a modelar dos conjuntos que presentaría en dicho evento.

El joven de tan sólo 21 años hizo historia al ser el primer mexicano abiertamente gay en desfilar en esta pasarela tan importante a nivel mundial. De esta forma, muchos celebraron que representara a la comunidad LGBT en un evento tan importante que junta a los mayores exponentes de la industria textil y del diseño.

Papi Kunno recibe duras críticas

A pesar de que Kunno posó seguro de si mismo, con su característico porte y glamour, muchos internautas le recordaron que desfilar por una pasarela no es lo mismo que hacer un video caminando para TikTok, pues argumentaron que no sabía modelar y que era in insulto para quienes pasan años estudiando.

Los haters hicieron diferentes comentarios, algunos estaban enfocados a su estilo de caminar, ya que dijeron que mostraba poca preparación y "profesionalismo". También hicieron un llamado a las marcas y a los diseñadores para que dejen de usar a influencers en sus pasarelas, pues Papi Kunno no es el primero en desfilar en un evento como este.

Otros internautas compararon la participación del tiktoker en la Semana de la Moda de Nueva York, con la forma de caminar de las chicas que aparecen en el videojuego de GTA; entre otros comentarios que demostraban su descontento con la participación de la estrella de internet.

A pesar de todas las críticas y burlas, Guillermo Kuno -nombre real del influencer- se sintió muy contento de poder cumplir uno de sus más grandes sueños, y así lo compartió en sus redes sociales: