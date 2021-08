Horóscopos: Estos SIGNOS deberán SOLUCIONAR problemas de FAMILIA este domingo 8 de agosto

Aries (21 marzo-20 abril)

Si te sientes bien y estable en tu vida de pareja, es momento de sentar cabeza y planear pasos más importantes a seguir en el futuro. Estás en un muy buen momento de salud, por lo que puedes comenzar a pensar en practicar un deporte que te guste y que hace tiempo que no le dediques tiempo, será una buena forma de conocer gente y de mantener tu salud bien.

Si por el contrario, estás pasando por un mal diagnóstico, no dejes que esto te venza, ya que pronto podrás volver a estar en un cien por ciento, solo debes cuidarte. Recibirás una carta de un amigo que se encuentra lejos, será un momento muy especial.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Es momento de comenzar a usar más tu mente y tu razonamiento para ciertas cosas en las que te estás dejando llevar solo por tus emociones, lo que muchas veces es positivo, pero para solucionar ciertos problemas muchas veces necesitamos pensarlos fríamente y confiar en nuestra inteligencia.

Algo que te ha sucedido recientemente te ha dejado una sensación de vacío. Si está pasando por esto, debes intentar ver las cosas de una forma positiva y darte cuenta que tienes mucho porque luchar en tu vida, no te dejes abatir. Estás en el borde de una posible tristeza que te tendrá con las defensas un poco bajas, si no haces algo por estar mejor, podrías tener dolores corporales, intenta subirte el ánimo visitando amigos y saliendo con las personas que te hacen bien.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Si tu familia te reclama un poco de atención el día de hoy es porque necesita algo de ti, date el tiempo para atender a su solicitud. Temores del pasado podrían volver el día de hoy. Si te enfrentaste a una situación difícil hace algún tiempo, hoy podrían hacerse presente los daños colaterales que tuvieron en tu vida y en la de los que te rodean.

No dejes que el amor se vaya por culpa de los errores que cometiste en relaciones anteriores, tienes la oportunidad de vivir nuevamente y de disfrutar con una nueva persona, no dejes que los fantasmas te atormenten y corta todo tipo de contacto con quien te hizo daño.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Tendrás exigencias nuevas en tu trabajo por lo que intenta no atrasar tus deberes ni postergarlos más, ya que te verás corto de tiempo si lo haces. No dejes que otros tomen tantas decisiones por ti, especialmente en el trabajo.

Tienes una oportunidad de ser feliz con una persona que está entrando a tu vida, pero estás dejando que otros te digan lo que debes hacer, no hagas caso a los comentarios ni a las opiniones que otros den sobre esta nueva persona, forma tu propia opinión y continúa con la relación si de verdad lo deseas. La pareja requiere que le pongas un poco más atención, puede estar pasando por un momento complicado y eres el gran apoyo que tiene.

Leo (23 julio-22 agosto)

Posibles jaquecas durante la noche, por lo que es bueno que evites comer tarde o ingerir algún tipo de bebida alcohólica el día de hoy. No dejes que otras personas te culpen por cosas que no están sobre tu control.

Si has tenido una especie de desunión con tu núcleo familiar, es probable que alguien te considere responsable de ello, pero si no sientes que así ha sido, entonces aclara la situación y habla sinceramente sobre lo que ha sucedido. Una mujer te dirá un secreto sobre una amistad que tienes desde hace ya bastantes años, debes decir a esa persona lo que está sucediendo y tratar de borrar cualquier rumor que circule sobre ella.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Una persona que te ha estado molestando volverá a decirte algo malo el día de hoy, no dejes que te amedrente y pídele que te deje estar en paz. Algunas preocupaciones en la economía te traerán un poco de preocupación el día de hoy. Si tienes hijos, es momento de enseñarles cómo comportarse y desenvolverse bien en el mundo, pueden estar presentando problemas de conducta y no te has enterado de ello.

Toda espera tiene su recompensa y el día de hoy lo experimentarás con mucha claridad, ya que es probable que algo que esperabas hace mucho llegue a tu vida de la forma que menos lo esperabas.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si te encuentras sin pareja en este momento, es probable que veas el amor como una difícil posibilidad, puede que tengas razón, ya que no está muy claro aún el panorama para los Libra que se encuentren solteros, es probable que todo dependa de las ganas que tengas en este momento de estar con alguien.

Amigos vendrán en tu ayuda el día de hoy, si es que estás pasando por un momento difícil. Debes recordar que la amistad se cultiva al igual que el amor de pareja y debemos darnos tiempo para ver y apoyar a quienes están por elección propia a nuestro lado y decidieron querernos tal cual somos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Una persona que no ves hace tiempo y que estuvo buscándote sin que tú lo supieras hará una aparición el día de hoy, no dejes que te afecte su llegada, lo pasado ya está olvidado, ahora es momento de hacer las paces. Debes confiar más en tus instintos, sobre todo en el trabajo.

Tienes muy buen olfato para los negocios y las oportunidades de crecimiento, aprovecha esta virtud y comienza a explorar posibilidades de independizarte y formar tu propio negocio o empresa, tendrás muy buenos resultados a futuro. Una herencia podría estar en trámite y hoy recibirás buenas noticias sobre este tema, si recibes el dinero, no lo malgastes en cosas que aún no necesitas, haz mejoras en tu hogar y guarda el resto.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Sagitario necesitará toda la confianza que le caracteriza para sortear algunas situaciones que podría enfrentar el día de hoy. Si posees la habilidad de sentir a las personas queridas que están en un algún apuro, entonces debes sentir que es algo muy bueno, el día de hoy podrías tener noticias malas de alguien que está muy cerca de ti.

El peso del exceso de trabajo que has tenido últimamente se está notando en tu cuerpo y en tu rostro, no dejes de tomar un descanso cuando sea posible, si hoy es ese día, es bueno que pases tiempo en casa con las personas que quieres. Un viaje al campo o al bosque será una excelente invitación para la familia, comienza desde hoy a preparar todo para salir en un corto tiempo.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El amor necesita más confianza de tu parte, para encontrar a alguien nuevo debes dejar de lado la apreciación mala que a veces tienes de ti, es necesaria una actitud positiva y creer en uno mismo para atraer a alguien a tu vida. Muy buena jornada para Capricornio, serán capaces de entregar todo el trabajo que deben desde hace tiempo y que no habían tenido tiempo de finalizar, esto les hará bien y los tendrá en una muy buena jornada.

Tienes la capacidad para realizar grandes cosas, pero te sientes desperdiciando tu tiempo en cosas que no valen la pena, si este es tu caso, entonces toma la decisión de moverte hacia adelante y realizar todas las ambiciones que tienes, se están abriendo puertas, aprovéchalas.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Un momento de sinceridad se dará entre tú y tu pareja o la persona que estás conociendo ahora, será una oportunidad para contarse sus miedos, sus historias pasadas y los deseos que tienen para el futuro, no desperdicies esta instancia y ábrete a la persona que quieres.

Has pasado mucho tiempo sin ver a tu familia, por lo que es bueno que vayas a hacerle una visita a tus padres, si tienes la fortuna que de que estén a tu lado aún. No dejes de mostrar gratitud hacia quienes han hecho mucho por ti, aunque no lo esperen, debes siempre agradecer las buenas acciones que otros han tenido contigo sin necesidad de hacerlo.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis tiene que comenzar a estar un poco más presente en la vida de quienes le rodean, aprovecha de hacer esto el día de hoy. Organiza una comida en tu hogar con tus amigos más cercanos, necesitas la inyección de alegría que ellos te provocan. Los amores del pasado que no se cierran correctamente tienen posibilidades de volver a ocurrir, si esto te pasa hoy, evalúa bien la situación antes de hacer algo.

Hace varios días que una persona muy cercana a ti está intentando juntarse contigo para contarte algo muy personal que está afectando su vida, tienes que darle el espacio que merece.

Frase del día: "A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo" - Jean de la Fontaine