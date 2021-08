Wellness sin olas

Kat, como le dicen sus amigos, es la fundadora y CEO de Drifter Surfit. Hizo su certificación como coach de Indoor Surfing en Nueva York, EU. “Estudié nutrición en la Ibero, y cuando terminé me fui a Indonesia, estuve unos meses y me empecé a meter mucho en las olas, que por cierto ahí son las mejores para aprender, y me enamoré del ejercicio”, nos comentó.

Rivera Torres quería seguir haciendo esta disciplina, ahora también olímpica, pero en un lugar que no tuviera playa, entonces: “pensé que tenía que existir un indoor surf studio para poder practicar. Tenía que seguir entrenando para regresar a las olas sin problema. Lo que hemos notado es que estas tablas ayudan a mantener la fuerza, la agilidad y todo lo que se necesita para poder surfear de verdad. Encontré unas tablas que se basaban en lo que yo quería y me encariñé con este nombre de Drifter”.

Su pasión es poder compartir una nueva forma de entrenar. Para ella una buena salud es fundamental e incluye muchos factores, como el entrenamiento físico, una alimentación balanceada y salud mental emocional; nos contó: “El Surf Hitt Workout consiste en intervalos de alta intensidad, lo cual nos inspira completamente en el surf, y en ejercicios que nos ayudan a entrenar el cuerpo para poder surfear olas de verdad. Lo que hacemos son circuitos de cardio y fuerza, sobre una tabla inestable que imita la inestabilidad del agua, la cual está arriba de tres bolas gosum. No es una tabla mecánica, dependiendo de tu equilibrio y estabilidad es lo que te vas a mover. Nos basamos mucho en el core, todo lo que haces es para fortalecer el área abdominal para tener mayor equilibrio”.

Es un entrenamiento funcional de cuerpo completo, donde en 50 minutos de clase se unen ejercicios de cardio y fuerza, inspirados en movimientos de surf, pilates, y estiramientos inspirados de la práctica de yoga. Además, se agregan mancuernas, bandas y ligas para un mayor esfuerzo. Está enfocado en el core, ya que se necesitan esos músculos para mejorar el equilibrio y rendimiento sobre la tabla.

Por Begoña Cosío

