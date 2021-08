Renata Quijano y Arhe Molina rompen patrones

Arhe Molina

Lideresa digital. Blogger. IG: @yocurvilinea

“Es muy fuerte hasta dónde llega una inseguridad y a dónde nos ha llevado, porque no nacemos con esa idea, la sociedad nos la crea.” Arhe Molina.



¿Cómo empezaste a dedicarte al mundo de la moda?

En el tema curvy tengo casi siete años. Empecé mi blog en octubre de 2014. Estudié Comunicación y Periodismo. Me dedico a las relaciones públicas, siempre he estado del lado corporativo. Encontré a varios fashion bloggers de Estados Unidos y Europa y se me abrió un universo. Siempre he sido super fan de la moda, pero por ser gordita me decían que yo no me podía poner esa ropa: que porque no me estiliza, voy a parecer piñata, voy a parecer pastel, y toda esa clase de comentarios; me quedé con esa idea, la única manera en la que yo tenía moda era a través de los zapatos. La primera blogger que encontré fue Tanesha, tiene un blog que se llama Girl with curves, y me llamó la atención porque tiene el cabello rizado igual que yo. Ahí fue cuando dije: ¿por qué ella se ve hermosa, cuando a mí me han dicho mil veces que yo no me puedo vestir así? Me puse a analizar por qué se veía así de bien y me dí cuenta que era su actitud, no es su cuerpo. Ahí decidí hacer un blog de moda curvy, pero en español, porque en ese momento todo lo que encontraba era en inglés.

¿Qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado?

Dos cosas. En cuestión de la profesión fue hacer una pasarela para Liverpool. Tomé un curso para caminar en la pasarela. Cuando estás chavita piensas “estaría padre ser modelo”, lo ves de forma aspiracional, pero jamás te imaginas estar ahí en algún momento, y menos siendo gorda. Fue una gran experiencia, pero también fue un reto. Y la segunda de lo que aprendí mucho fue cuando hice una alianza con otras blogueras; todo empezó muy bien, pero después me dio un poco de tristeza ver que a veces tú quieres crecer en el movimiento, de una forma global, no como algo personal. Desafortunadamente siento que todavía nos falta un poco el trabajar en equipo, y terminó disolviéndose esa alianza. Sin embargo, lo que logramos fue muy grande: le dimos difusión al tema, empezamos a colaborar con varios medios y marcas, y eso nos ayudó a difundir el tema, ya que en México estaba empezando.

¿Cómo llevas la crítica en redes sociales?

Al principio me afectaba mucho, realmente mis espacios son muy libres de hate, generalmente me pasa cuando se viraliza un contenido o me publican en otros lugares y llega gente que que no me sigue. Ya después entendí que no debo tomármelo personal, es un tip que siempre le doy a mis seguidoras. Uno, la gente habla porque tiene boca y le encanta opinar. Y dos, lo que dicen habla más de ellas que de uno, si te pones a pensar ¿Qué tan mal debe estar su vida para que se pongan a tirar odio a alguien que no conocen? Ya cuando te das cuenta de eso y de que tú tienes el superpoder de que te afecte o no, al final lo que una persona piense de ti es más problema suyo, no tuyo. Es cambiar ese chip, de que no le debemos belleza a nadie y que la única opinión y aprobación que necesitas es la propia.

¿Qué significa para ti el body positive?

La verdad hablaba de eso y no sabía qué significaba. A veces me cuesta hablar un poco del tema porque siento que hay voces mucho más experimentadas e instruidas. Pero es parte de lo que hablo con respecto a la ropa: yo siento que la ropa para nosotras las curvy no es un fin, es un medio. Para sentirte guapa, que te la creas, es una herramienta que nos hace llegar a esa meta. Me gusta esa parte de decir “todos somos hermosos”, pero me gusta más la parte del body neutrality, otra corriente que es el “todos somos válidos”. Que ni siquiera tienes que mostrar belleza, ¿qué es bello? Eso es subjetivo. Siento que va más allá el término y me agrada que ni siquiera tendríamos que estar hablando del tema físico cuando hay cosas más importantes.

Renata Quijano

Modelo. Maquillista. IG: @rennquijano

“Las inseguridades no son malas, está bien tener inseguridades. Siempre y cuando no vengan de un juicio negativo y desvalorizador hacia ti misma”. Renata Quijano.

¿Cómo empiezas en el mundo de la moda?

Siempre quise ser modelo. La moda y el modelaje en los años 2000 eran completamente tóxicos y pensé que nunca iba a tener la oportunidad. Cuando tenía 18 me fui a vivir con mi prima que tenía cinco años y me identifiqué mucho con ella. Su forma de percibirse desde chica con lo que veía en los medios la hizo empezar a tener conciencia de que se tenía que poner a dieta y de qué ropa se tenía que poner para verse más flaca. Quería ser un referente para que ella viera que es hermosa y valiosa tal y como es. A los 21 años empecé a modelar; Jocelyn Corona, una modelo mexicana, y la estadounidense Tess Holliday fueron las que me hicieron ver que la industria ya estaba preparada, que estaba creciendo. Una amiga fue a mi casa para tomarme unas fotos y las envíe a una agencia, y al día siguiente fui a un casting presencial en el que me quedé. Llevo seis años modelando, mi objetivo siempre ha sido convertirme en lo que hubiera necesitado ver cuando tenía cinco o seis años, aportar a que la sociedad sea más inclusiva, que haya representación en los medios y que las niñas no crezcan en un mundo de la moda como en el que yo crecí, que fue muy tóxico y lastimoso.

¿Cuál es el reto más importante para una curvy girl?

No quedarte callada, en la cultura mexicana para las mujeres plus size muchas veces te dicen que te quedes callada. No tener miedo de tomar el espacio que mereces y que te corresponde, no hacerte menos. El reto es aprender a tomar el espacio que te corresponde con toda la fuerza, la seguridad y todo el amor del mundo. Entender que tu valor no reside ni en tu cuerpo ni en tu físico.

¿Qué significa para ti el body positive?

Yo ya evolucioné al body positive y estoy incursionando en el body neutrality, porque entendí que mis valores y el amor que me tengo no reside en cómo me veo. Que mi cuerpo y mi físico van a cambiar a través del tiempo, y soy más de la idea de que mi valor va más allá de mi cuerpo. Mi cuerpo es mi medio para moverme y hacer todas las cosas que disfruto, pero mi valor va mucho más allá. El body positive me ayudó a entender muchas cosas, y es muy importante que la gente lo conozca y se empiece a cuestionar los estándares que nos han enseñado y tenemos que desaprender y lograr este amor incondicional que va mucho más allá del físico.

¿En qué crees que estás ayudando para cambiar la percepción de la gente?

El no quedarme callada, muchas veces los familiares no entienden por qué subo 10 historias hablando del mismo tema tan apasionado, el ser la persona que me hubiera gustado ver en medios y hablar por las personas que sienten lo mismo que yo. Utilizando mi voz para tratar de hacer un cambio en la industria, para promover la inclusión en los medios de los distintos tipos de cuerpos y diferentes estereotipos de belleza.

Por Daniela Zambrano e Isis Malherbe

PAL