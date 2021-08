Arquera coreana es fuertemente criticada por "peinado feminista"

An San es una arquera originaria de Gwangju, Corea del Sur, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su habilidad, destreza y talento en el tiro con arco le otorgaron tres medallas de oro durante esta competencia internacional en los equipos femeninos, mixtos e individual. Sin embargo, a pesar de estos logros, la surcoreana ha sido duramente criticada por los hombres de su país, quienes no dejan de señalar el peinado que decidió utilizar durante su participación en dicho evento.

Y es que, de acuerdo con los habitantes de Corea del Sur, el peinado utilizado por An San es "muy feminista", lo que le ha sido continuamente reprochado en sus redes sociales. En plataformas como Instagram, por ejemplo, An San ha recibido mensajes y comentarios tan machistas como misóginos por su cabello corto, mismo que ha sido interpretado como un acto perteneciente al movimiento feminista. Tal fue la molestia por parte de la población que le solicitaron a la deportista devolver las medallas que obtuvo.

An San ganó tres medallas de oro durante los Juegos Olímpicos. Foto: Twitter @diegoalexj27

Apoyo internacional

Al ser una de las figuras más importantes en e ámbito deportivo hasta el momento, An San fue cuestionada respecto a la postura de algunos hombres en su país de origen, situación que para ella no parece tener tanta relevancia como sus tres medallas de oro. La arquera se ha limitado a responder que ella está enfocada en sus habilidades y técnicas, por lo que no le gustaría mencionar nada más que la competición, pues es el único tema que le interesa hasta el momento.

Aunque ella se ha mantenido firme al respecto y no ha caído en ninguna de las provocaciones que abundan en sus plataformas digitales, An San ha recibido el apoyo de miles de mujeres en todo el mundo, quienes contrarrestan los comentarios machistas y misóginos con palabras de apoyo y felicitaciones por sus logros. Además, se ha destacado que la palabra "feminista" no debería tener una connotación negativa, ya que el objetivo principal del movimiento es lograr la libertad de las mujeres.

An San ha decidido hacer caso omiso de las críticas a su apariencia. Foto: Twitter @mcstkorea

Denuncian el sexismo

Una de las mujeres que apoyó a An San fue Ryu Ho-jeong, una de las diputadas más jóvenes de Corea del Sur, quien aseguró que no existe una apariencia feminista, porque las feministas viven la vida que quieren. Esta publicación en plataformas digitales fue el detonante para que más de 6 mil mujeres compartieran sus fotografías con el pelo corto. Por si fuera poco, la Asociación Coreana de Tiro con Arco también recibió más de 1500 mensajes de apoyo y denuncias en contra del machismo expresado en los comentarios hacia la joven deportista. An San ha hecho historia, pues se ha convertido en la primera arquera en ganar tres medallas de oro en unos Juegos Olímpicos.