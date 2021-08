Tras dar a luz, mujer comienza a lactar a través de su axila: FOTOS

Una mujer en Portugal desarrollo extraños síntomas tras dar a luz, y es que días después de recibir a su bebé, comenzó a lactar a través de su axila, según un nuevo informe que se dio a conocer a finales del mes de julio por The New England Journal of Medicine.

La mujer de 26 años le dijo a los médicos que desarrolló dolor en la axila derecha dos días después de dar a luz, según el informe, publicado el 29 de julio. Cuando los médicos examinaron el área, encontraron una masa redonda, la cual "liberó una secreción blanca cuando se presionó", escribieron los autores, en el informe.

La joven mujer fue diagnosticada con polimastia o la presencia de tejido mamario extra en el cuerpo. Según un artículo del año 1999 publicado en la revista Mayo Clinic Proceedings, hasta el 6 por ciento de las mujeres nacen con ese tejido mamario "accesorio".

Comienza a lactar a través de su axila

La afección ocurre durante el desarrollo fetal, cuando las células precursoras de las glándulas mamarias se forman a lo largo de la "cresta mamaria" o "línea de la leche" que va desde la axila hasta la ingle a ambos lados del cuerpo, según un artículo en el año 2014.

En algunos casos, este tejido mamario adicional incluye un pezón o areola, pero en otros casos, el tejido mamario solo está presente, sin pezones ni areola, informó el sitio Live Science.

La mujer desarrolló dolor en la axila derecha dos días después de dar a luz. Foto: Especial

Por lo general, estas crestas desaparecen en todas partes excepto en la mama. Pero cuando esto no sucede, el cuerpo queda con tejido mamario residual. La ubicación más común para el tejido mamario accesorio es la axila. Algunas mujeres pueden extraer leche materna de ese tejido.

En el caso de la mujer portuguesa, se le aseguró que la condición es benigna. Los médicos también le dijeron que cuando se sometiera a exámenes de detección de cáncer de mama de rutina, el tejido mamario adicional debería examinarse en busca de cáncer al igual que el tejido mamario típico.

En el caso de la mujer portuguesa, se le aseguró que la condición es benigna. Foto: Especial

De acuerdo con el informa de The New England Journal of Medicine, dio a conocer que en el período posparto, la leche puede drenar del tejido, que puede agrandarse, en algunos casos causando dolor e incomodidad. El diagnóstico diferencial incluyó linfadenopatía y lipoma.

No quedo claro si la mujer puede amamantar o extraer leche del tejido accesorio, pero en las imágenes demuestran que la masa axilar libera una descarga blanca cuando se le presionaba.

Con información de Science Alert